Le rappeur Paid Will est décédé à l’âge de 27 ans, a confirmé son coéquipier.

L’artiste était de Detroit et faisait partie du collectif de rap BandGang.

BandGang s’est formé en 2008 et est connu pour ses albums comme Untouchable, The Family et WDW 2.

La mort de Paid Will survient quelques mois seulement après la mort de son collègue membre de BandGang, Jizzle P.

Son coéquipier, BandGang Masoe, a semblé confirmer la nouvelle sur Twitter, bien que la famille de Paid Will n’ait pas encore publié de déclaration.















BandGang Masoe a tweeté aux côtés d’émojis au cœur brisé: « RIP Paid Will I’m crushed lil bro I’m sorry. »

Le dernier message de Paid Will sur les réseaux sociaux était sur Instagram le jour de Thanksgiving, lorsqu’il a publié une photo montrant sa montre et ses chaussures.

Il a posté: «Je peux compter l’argent avec un bandeau sur les yeux.







(Image: Instagram)



«Je peux compter une centaine avec un bandeau sur les yeux.

« 200 sur un tableau de bord difficile à conduire lentement.

« Jamais été un coup de langue, tu peux essayer la biche. Cette chaîne que j’ai sur toi tu mourras pour ‘. »









La section des commentaires a maintenant été inondée d’hommages de ses fans.

Il a d’abord été signalé mort dans un tweet de SayCheeseTv, qui est rapidement devenu viral mardi.

Le compte publié: « Le rappeur populaire de Detroit » Bandgang Paid Will « serait décédé. RIP. »

Cela vient quelques mois seulement après que son collègue membre de BandGang, Jizzle P, ait été abattu.

Jizzle P a été abattu du côté ouest de Detroit en septembre après qu’un suspect inconnu ait tiré plusieurs coups de feu dans un véhicule, selon Fox2.

Le rappeur, de son vrai nom Aaron Mays, n’avait que 25 ans.

