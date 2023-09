Pages produits Google Pixel 8 et 8 Pro et fuite des spécifications détaillées

Notre dernier aperçu de la prochaine série Google Pixel 8 est une gracieuseté de Evan Blass et c’est un délire.

Il s’agit d’une série d’images promotionnelles du Pixel 8, du Pixel 8 Pro et de la Pixel Watch 2. Vous trouverez ci-dessous une comparaison intéressante des spécifications de la page produit de Google pour la série Pixel, opposant les deux nouveaux téléphones aux 7 et 7a. Il confirme les spécifications des appareils photo 8 et 8 Pro, notamment le fait que le 8 disposera enfin d’un jeu de tir ultra-large avec mise au point automatique. Le Pixel 8 pourra aller jusqu’à 8x Super Res Zoom, tandis que le Pixel 8 Pro exploitera sa caméra à zoom optique 5x pour aller jusqu’à 30x.







Une comparaison détaillée des spécifications de la série Pixel

Le thermomètre du modèle 8 Pro est également répertorié.











Le Pixel 8 Pro











Le Pixel 8

Nous obtenons également une diapositive détaillée de Magic Eraser avec la possibilité de supprimer les objets gênants du cadre ou de corriger une image floue. Tout cela est possible sur les téléphones Pixel de la génération actuelle, mais nous pensons que la fonctionnalité est désormais plus rapide.







Magic Eraser amélioré de Google (cliquez pour agrandir)

L’autre partie de la grande décharge de photos concerne la Pixel Watch 2.

Nous voyons la montre à venir avec un bracelet en acier élégant pour accompagner le modèle de base en silicone.











La Pixel Watch 2

La nouvelle série Pixel 8 et la Pixel Watch 2 arriveront le 4 octobre.