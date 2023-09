Pages Instagram qui présentent l’histoire du hip-hop

2023 étant le 50ème anniversaire du Hip-Hop c’est tout à fait normal que nous mettions en avant quelques comptes Instagram présentant l’art 24h/24 et 7j/7.

Cette année marque le 50e anniversaire du hip-hop. Sans aucun doute, le hip-hop influence tout dans toutes les cultures, et ses seules fleurs sont offertes toute l’année. Cependant, lorsque cette année sera terminée, il y aura des gens, des lieux et des organisations qui feront la fête chaque jour. Nous avons pensé pourquoi ne pas mettre en évidence les pages que vous pouvez suivre qui racontent une histoire orale de la culture et déposer des joyaux qui améliorent votre expérience de défilement. Certaines pages couvrent toute la culture et d’autres se concentrent sur des artistes ou des groupes individuels.

Pages axées sur le hip-hop à suivre pour le 50e anniversaire du hip-hop

Archives attachées

Cette page plongera dans les archives et trouvera des photos si rares qu’on pourrait penser que les médias sociaux existent depuis tout ce temps. Strapped Archives est un incontournable.

ValVille

ValTown vous fait le point sur ces entrepreneurs de rue qui ont contribué à financer la carrière de votre artiste préféré. Vous serez surpris de qui sait qui et de l’impact qu’ils ont eu sur la musique en utilisant les bénéfices de leurs échanges illégaux.

Si vous avez déjà été sur Twitter et vu cette page, vous savez qu’il y a un débat profond selon lequel il s’agit du compte graveur de Jay-Z. Le message contient trop de détails auparavant inconnus, ce qui aurait du sens.

À cette date dans le hip-hop

Revisitant quotidiennement des moments historiques du hip-hop, le nom vous dit exactement à quoi vous attendre.

La Mecque

Du début jusqu’à aujourd’hui, Meccaoplis couvre tout. La marque continue de croître, alors n’hésitez pas à vous y rendre dès qu’il est tôt.

Andrew Barber / FakeShoreDrive

Andrew couvre tout le hip-hop mais sa spécialité est de donner le 411 sur l’essor de la scène musicale de Chicago. De Kanye West à Chief Keef et Chance the Rapper, il a ce qu’il vous faut.

Kévin Wong

Kevin sera toujours sur place, surtout si c’est la côte ouest. Si ça baisse, il veillera à prendre des photos.

Lenny S. alias Kodak Lens

Si vous voulez suivre les RocBoys, il n’y a qu’un seul endroit vers lequel vous tourner : Lenny S. The End.