Page Web d’assistance Apple mise à jour avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités

Apple a repensé la page Web d’assistance Apple, ce qui facilite la recherche d’informations sur les programmes de service Apple, les rubriques d’assistance générales, les informations à jour sur la couverture AppleCare, les réparations actives, etc.

La nouvelle page Web présente de grandes images, des sections d’assistance réparties par produit, de nouvelles vignettes dédiées à AppleCare +, Apple Trade In, des informations sur la réparation et des avis généraux, y compris les faits saillants d’Apple, comme une section de conseils pour en savoir plus sur le fabricant de l’iPhone. dernière version du logiciel, iOS 16.

La page Web d’assistance actualisée d’Apple permet aux utilisateurs de sélectionner un appareil pour afficher des informations spécifiques, notamment des réponses aux questions d’assistance courantes, des guides pratiques, des informations de réparation, etc.

Vous pouvez voir la page Web d’assistance Apple repensée ici.