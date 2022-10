Page Fuller révèle qu’elle a subi un mini-accident vasculaire cérébral pendant le trajet Fontwell et a perdu la vision d’un œil pour laisser l’avenir dans le doute | Nouvelles de la course

Page Fuller a révélé qu’elle avait subi un mini-accident vasculaire cérébral lors d’une course à Fontwell la semaine dernière, ce qui l’a laissée aveugle d’un œil en sautant une clôture.

La jockey a tiré son cheval Touchthesoul tôt sur la piste de Sussex vendredi après avoir sauté un seul obstacle, la jeune femme de 27 ans ayant du mal à voir de son œil droit.

Une IRM à l’hôpital a révélé qu’une déchirure dans les artères de son cou, causée par une chute à Plumpton le mois dernier, avait conduit à un caillot sanguin.

Réfléchissant à l’incident de Fontwell, Fuller a déclaré au Racing Post : “J’ai sauté en me sentant parfaitement bien, mais ensuite je me suis senti un peu bizarre et je ne pouvais vraiment rien voir sur mon côté droit.

“J’étais à l’intérieur et je ne pouvais voir aucun des chevaux à ma droite. J’ai regardé autour de moi et je pouvais les voir avec mon œil gauche, mais pas avec mon œil droit.

“En entrant dans la clôture, ma vision s’est effondrée et je ne pouvais que le voir, mais heureusement, le cheval m’a un peu sauvé la vie et m’a fait passer. Quand je suis allé le tirer, j’ai réalisé mon droit bras était faible et en spasme avec des épingles et des aiguilles.”

Fuller prévoit une période de rééducation à Oaksey House du Injured Jockeys Fund et admet qu’elle ne sait pas ce que l’avenir lui réserve à long terme.

“En fin de compte, ma santé est la priorité maintenant”, a déclaré Fuller. “Les choses dépendront de la façon dont l’artère guérit.

“Ce sera un long processus, mais je vais avoir les bonnes personnes autour de moi avec Oaksey House. Je suis convaincu que je n’ai pas eu d’effets significatifs en termes de dextérité, alors j’espère pouvoir revenir à la normale, mais vous ne pouvez jamais tenir cela pour acquis.

“Quand vous dites accident vasculaire cérébral, cela semble horrible parce que les accidents vasculaires cérébraux peuvent être horribles, mais j’espère – comme tout le monde en parle – que je suis à l’extrémité la moins grave de ce que cela aurait pu être.”