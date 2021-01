Samsung semble être prêt à lancer ce mois-ci sa dernière génération d’écouteurs véritablement sans fil, les Galaxy Buds Pro. Bien que Samsung n’ait rien dit sur les prochains écouteurs TWS, nous avons une bonne idée des Samsung Galaxy Buds Pro, grâce aux fuites et aux rapports qui ont été signalés depuis quelques mois. Maintenant, la société sud-coréenne a mis en ligne la page d’assistance du Galaxy Buds Pro sur son site Web canadien. Cela ne confirme rien d’autre à part le fait que le nom restera Galaxy Buds Pro, conformément à tous les rapports qui ont fait surface sur les prochains écouteurs véritablement sans fil.

La page de support Galaxy Buds Pro a été repérée sur le site Web canadien de Samsung par Roland Quandt de WinFuture. Les Samsung Galaxy Buds Pro ont été répertoriés avec le numéro de modèle SM-R190 sur la page d’assistance canadienne, toujours conformément à ce que les rapports précédents ont suggéré. Le même numéro de modèle est également répertorié sur le site Web indien de Samsung, sans mentionner le nom du Galaxy Buds Pro. Le Samsung Galaxy Buds Pro est un produit très attendu du fabricant sud-coréen. Il est rapporté que Samsung dévoilera ce mois-ci le Galaxy Buds Pro aux côtés de ses smartphones de la série Galaxy S21.

Selon des rapports antérieurs, les Samsung Galaxy Buds Pro devraient être dotés de fonctionnalités telles que la suppression active du bruit, l’audio spatial 3D, les modes de son ambiant et la prise en charge de la détection vocale. Les écouteurs devraient également être classés IPX7 pour la protection contre l’eau et la poussière. De plus, les Galaxy Buds Pro devraient offrir un total de 28 heures d’autonomie de la batterie, étui de chargement compris.