Page Advait du député, Sajan Prakash du Kerala remporte la troisième médaille d’or aux Jeux nationaux

Advait Page du Madhya Pradesh et Sajan Prakash du Kerala ont volé la vedette en remportant leur troisième médaille d’or respective en piscine aux Jeux nationaux jeudi.

Maana Patel a également remporté sa deuxième médaille d’or pour le Gujarat en natation au Sardar Patel Aquatics Complex ici.

L’archer classique du Bengale occidental Atanu Das a également attiré l’attention lorsqu’il a remporté l’or individuel masculin, battant Gurcharan Besra (Services) 6-4 au Sanskardam Sports Complex près d’Ahmedabad. Son rugissement de fête pouvait être entendu à distance.

Les services sont restés en tête du tableau des médailles avec 41 médailles d’or, 28 d’argent et 26 de bronze pour un total de 95. Haryana a remporté quatre des cinq médailles d’or en tir à l’arc pour consolider sa deuxième place avec 29 d’or.

Le Maharashtra (24) s’est rapproché des services en ce qui concerne le nombre total de médailles avec 93 jusqu’à présent.

L’endurance supérieure d’Advait Page et sa vitesse de finition lui ont valu la médaille d’or du 800 m nage libre d’une manière étonnante dans une course serrée. Derrière Aryan Nehra (Gujarat) et Sajan Prakash sur tous les mètres sauf les derniers, il les a dépassés pour être le premier à atteindre le mur.

Plus tard, Sajan Prakash a dirigé le 50 m papillon pour compléter un balayage des trois épreuves du coup. S’il se sentait fatigué après avoir été poussé à fond dans l’épreuve de 16 tours par Advait Page et Aryan Nehra, il ne l’a pas montré alors qu’il roulait vers la victoire, indiquant clairement qu’il ne tolère aucun défi dans les épreuves papillon.

Avec des victoires dans les finales du 100 m dos, les olympiennes Maana Patel et Srihari Nataraj ont chacune décroché leur deuxième médaille d’or individuelle. Un effort du début à la fin de Bhavya Sachdeva (Delhi) a donné à l’adolescente du Karnataka Hashika Ramachandra sa première défaite en cinq épreuves ici.

La deuxième tête de série Aakarshi Kashyap (Chhattisgarh) a dominé la tête de série Malvika Bansod (Maharashtra) pour remporter la médaille d’or en simple féminin de badminton au stade couvert PDDU de Surat.

B Sai Praneeth (Telangana) a justifié sa victoire en remportant l’or en simple messieurs après une bataille d’une heure avec Mithun Manjunath (Karnataka). Il a gagné 21-11, 12-21, 21-16.

Ashwini Ponnappa et K Sai Prateek ont ​​​​fait un début parfait dans leur parcours en double mixte, remportant une victoire 21-16, 21-13 sur Rohan Kapoor et Kanika Kanwal (Delhi).

Ponnappa n’a fait que des éloges pour son partenaire de 22 ans.

Il a joué un match fort. Il a frappé fort et a bien couvert le terrain. Je suis très heureuse de remporter ma toute première médaille d’or aux Jeux nationaux, a-t-elle déclaré.

La paire fantaisiste de N Sikki Reddy et Pullela Gayatri Gopichand devrait remporter le titre de double féminin pour Telangana, ce qui en fait une sortie heureuse pour l’État avec trois médailles d’or à montrer dans la compétition de badminton.

Telangana avait plus de raisons de célébrer lorsque son équipe féminine de basket-ball a empêché un doublé du Tamil Nadu à Bhavnagar. Telangana a battu le Tamil Nadu 67-62 dans un thriller, après avoir mené 35-31 à la mi-temps.

Dans la foulée de l’or de leur équipe 3 × 3, cette victoire signifiait que les femmes de Telangana compléteraient le doublé d’or aux Jeux nationaux. La formidable équipe masculine du Tamil Nadu a battu le Pendjab 97-89 après avoir mené 46-42 à la pause pour remporter la couronne.

La seule médaille d’or des Services ce jour-là est venue de leurs plongeurs expérimentés Surajit Rajbansi et H London Singh qui ont remporté les deux premières médailles. Avec une bonne exécution de ses routines, Surajit Rajbansi a récolté 275,35 points, reléguant son coéquipier London Singh qui a enregistré 254,75 points. Il s’agissait du troisième 1-2 consécutif pour les services au tremplin 1 m hommes en plongeon.

Pendant ce temps, dans le complexe Mahatma Mandir à Gandhinagar, la médaillée de bronze des Championnats du monde de boxe Jamuna Boro (Assam) a remporté une victoire inspirante 5-0 contre la moins connue Nirmal (Nagaland) pour ouvrir sa campagne avec style dans la catégorie féminine des 57 kg.

Sa coéquipière et ancienne championne du monde de la jeunesse Ankushita Boro s’est également qualifiée pour le tour suivant après avoir forcé l’arbitre à arrêter son combat avec Niharika Gonella de Telangana chez les femmes de 66 kg.

