Pagayer sur le lac Okanagan pour la Journée de la vérité et de la réconciliation – Kelowna Capital News

Des policiers de la GRC de West Kelowna et des élèves de l’école intermédiaire Constable Neil Bruce ont pagayé sur le lac Okanagan pour honorer la Journée de la vérité et de la réconciliation le jeudi 29 septembre.

À l’aide de canots, le groupe a quitté le parc municipal de Kelowna et s’est dirigé vers la plage des Premières Nations de Westbank (PNW) où ils ont été accueillis par le chef, le conseil, les aînés et les membres invités de la communauté.

« Les pagayeurs ont présenté au chef et aux aînés un tambour « Every Child Matters » créé par la classe de leadership autochtone pour commémorer la Journée de la vérité et de la réconciliation », a déclaré le gend. Rolly Williams de l’Unité de police autochtone de la GRC de West Kelowna et organisateur de l’événement.

Le gardien du savoir de la PNW et conseiller Jordan Coble a enseigné aux officiers et aux élèves à chanter la chanson de l’Okanagan.

« Je suis fier de voir nos policiers continuer à tisser des liens dans notre communauté alors que nous soulignons la deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada », a déclaré le sergent d’état-major Duncan Dixon, commandant du détachement de West Kelowna.

City of West KelownaIndigenouskayakingKelownaPaddlingGRCVérité et réconciliation