Paedo qui a violé un bébé de huit semaines et deux enfants en bas âge emprisonnés pendant 30 ans – mais sa femme lui rend toujours visite chaque semaine

Un pédophile MALADE qui a violé un bébé de huit semaines et deux bambins a été condamné à 30 ans de prison.

Malgré son crime odieux, sa femme continue de lui rendre visite chaque semaine.

Sydney Tradie Bryan Michael Grange, 38 ans, a été condamné par un juge qui a qualifié ses actions de « choquantes et dépravées à l’extrême ».

Des détails horribles sur les abus qu’il a infligés à trois enfants entre 2014 et 2018 ont été révélés jeudi devant le tribunal de district de NSW Downing.

Grange restera en prison au moins jusqu’en 2044 après que le juge Kara Shead l’a condamné à 30 ans pour abus sexuels sur enfants et à quatre ans et demi pour possession de matériel pédopornographique.

L’une de ses victimes était un bébé de huit semaines qu’il a maltraité alors que la mère du bébé et sa femme étaient dehors, news.com.au rapports.

Il a dit plus tard à un psychiatre : « J’ai eu du Viagra ce matin-là. C’était un temps assez foutu. Je n’ai aucune excuse pour cela.

Une autre victime était un enfant en bas âge, âgé d’un ou deux ans, que Grange a abusé après l’avoir accompagnée dans des toilettes publiques alors qu’il agressait à plusieurs reprises une troisième fille pendant plusieurs années jusqu’à l’âge de cinq ans.

Grange a également filmé un certain nombre de vidéos écoeurantes de lui agressant les filles.

Selon le média, les filles étaient connues de Grange et ses abus étaient un grave abus de confiance, à la fois pour les filles et leurs parents, a déclaré le tribunal.

De plus, Grange avait stocké plus de 30 000 images et vidéos d’abus sexuels sur des enfants, y compris des enfants entravés et contraints à la bestialité.

Le tribunal a appris que Grange avait utilisé son compte personnel pour s’inscrire à un site Web d’abonnement et avait dépensé plus de 7 000 $ en matériel d’abus d’enfants.

Le juge Shead a déclaré que Grange avait exprimé des remords à un psychiatre, mais a déclaré qu’il pensait que ses victimes « ne se souviendraient pas » de ses actions.





Il a bénéficié d’une remise de 25 % sur sa peine, grâce à son plaidoyer précoce et sa coopération avec la police.

Grange est apparu par liaison vidéo depuis le centre correctionnel de Parklea où il est en détention préventive.

Il sera admissible à la libération conditionnelle le 29 mars 2044.

