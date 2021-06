Un COMEDIAN a affirmé que le pédophile pop Gary Glitter est « plein de remords » et « prêt à commencer une nouvelle vie ».

Jim Davidson a fait ces remarques controversées alors qu’il était en vacances à Weymouth, dans le Dorset, près de l’endroit où Glitter est enfermé.

Jim Davidson a déclaré que la pop star en disgrâce avait « des remords » Crédit : BNPS

Glitter devait mourir en prison, mais a plutôt le feu vert pour déménager dans une prison ouverte et douillette Crédit : Getty Images – Getty

La star en disgrâce, 77 ans, a été emprisonnée pendant 16 ans en 2015 pour viols et agressions sexuelles sur des filles.

Le Sun a révélé plus tôt ce mois-ci que Glitter, de son vrai nom Paul Gadd, pourrait être transféré de la prison de catégorie C à une prison ouverte et éligible pour passer des jours dans la communauté « dans quelques semaines ».

Cela signifierait que la star des années 70 serait alors éligible pour une sortie complète en février 2023.

Davidson, 67 ans, qui passait des vacances sur un bateau de luxe dans la station balnéaire, a déclaré avoir parlé à Glitter lors de sa visite au HMP Verne il y a deux ans pour l’association caritative Care after Combat, avec laquelle il n’est plus impliqué.

Il a déclaré: « J’ai parlé à Paul lors de ma visite au Verne il y a deux ans. Il a des remords et il semblait prêt à commencer une nouvelle vie. »

La star cinq fois mariée aurait déjà déclaré dans une interview en 2012 que Glitter était un « grand mec » et que ses crimes « avaient été un choc ».

Les gouverneurs ont statué que Glitter est un « faible risque de préjudice pour le public » Crédit : BNPS

Glitter a été emprisonné pendant 16 ans en 2015 pour viols et agressions sexuelles sur des filles

Davidson a également critiqué la décision « ridicule » de l’England Cricket Board de suspendre le lanceur Ollie Robinson pour des tweets racistes et sexistes historiques.

Il a affirmé qu’il était « injuste » de le sanctionner pour des propos tenus en 2013 alors que le quilleur avait 19 ans.

Il a déclaré: « L’enquête sur les tweets offensants est ridicule.

« Il est injuste de creuser le passé sur quelqu’un et d’afficher son point de vue pour quelque chose qu’il a dit à l’âge de 19 ans. Son point de vue aurait probablement changé au cours des neuf dernières années.

« Je pense que ce sont probablement des joueurs de cricket moins talentueux qui l’ont recousu.

« Qu’il jette la première pierre sans péché.

Glitter devait mourir en prison, mais a plutôt obtenu le feu vert pour déménager dans une prison ouverte et douillette.

Les gouverneurs ont décidé qu’il présentait un « faible risque de préjudice pour le public ».

Glitter a été officiellement informé par les gouverneurs de The Verne qu’il avait été désigné pour son déménagement la semaine dernière.

Le Sun comprend que le seul blocage pourrait venir du secrétaire à la Justice Robert Buckland.

Sa pédophilie a été révélée pour la première fois en 1997 lorsqu’il a été pris avec 4 000 images d’abus sexuels sur des enfants.

Il s’est enfui au Cambodge, mais a ensuite reçu l’ordre de partir en raison de soupçons de maltraitance d’enfants.

Glitter a ensuite été enfermée pendant trois ans au Vietnam pour crimes sexuels contre deux filles âgées de dix et 11 ans.

En 2015, il a été condamné à Londres pour attentat à la pudeur sur une fille de 12 ans après un concert en 1977.

Il a également tenté de violer une fillette de huit ans en 1975 et agressé de manière indécente une adolescente de 13 ans.