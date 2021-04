Un pédophile VILE a été emprisonné pendant 19 ans après avoir violé et noyé une fille de 13 ans – avec des flics le traquant après que leurs odeurs aient été trouvées un jouet sexuel.

Maria Lozhkareva a été brutalement tuée par le délinquant sexuel condamné Dmitry Sinitsyn, 45 ans, dans le village de Gornyy Borok en Russie.

Maria Lozhkareva n’avait que 13 ans lorsqu’elle a été tuée par le paedo[/caption]

La fille a été portée disparue par ses parents après avoir fait une balade à vélo et ne pas être rentrée chez elle en août 2018.

La police et des centaines de volontaires ont mené une opération de recherche massive dans la région mais n’ont trouvé aucune trace de Maria.

Cependant, plus d’un an plus tard, Sinitsyn, qui vivait dans un village voisin, a été arrêtée en lien avec la disparition de l’adolescent.

Les flics russes affirment avoir utilisé l ‘«odorologie médico-légale» – également connue sous le nom de science de l’odorat – et ont découvert son odeur et celle de la fille sur un jouet sexuel mis au rebut, selon les médias locaux.

Les détectives affirment qu’ils ont utilisé l’outil d’enquête rare pour relier le crime à Sinitsyn après que l’objet a été trouvé près de l’endroit d’où Maria avait disparu.

L’homme, qui aurait avoué avoir tué l’enfant au cours de l’enquête, a nié sa culpabilité plus tard devant les juges en disant «qu’il avait été forcé de faire des aveux».

Cependant, selon le comité d’enquête local, Sinitsyn a attaqué la jeune fille sur une route déserte alors qu’elle le dépassait à vélo.

Il a traîné l’adolescente dans les bois, a commis des actes de nature sexuelle contre elle et l’a étranglée, ont déclaré les enquêteurs.

Après cela, Sinitsyn a noyé le vélo de la victime dans un marais et a caché son corps, ont déclaré des détectives.

Les flics russes affirment avoir utilisé une « odorologie médico-légale » pour traquer le tueur[/caption]

Maria Lozhkareva et sa mère[/caption]

L’homme «a refusé de montrer où il cachait le corps de l’écolière», selon les archives du tribunal.

Un responsable de l’application de la loi a déclaré aux médias locaux: «Le tribunal a décidé que les preuves trouvées par l’enquête prouvaient la culpabilité de l’accusé.

«Son implication dans la commission du crime est confirmée par des avis d’experts, des informations sur les connexions téléphoniques, des témoignages de témoins, de spécialistes et d’experts, des protocoles d’examens et de perquisitions, ainsi que d’autres éléments de l’affaire.»

Hier, le tribunal de la région de Nizhny Novgorod a accusé Dmitry Sinitsyn du meurtre d’un mineur et l’a condamné à 19 ans de prison.





Le prévenu, précédemment condamné pour le viol d’un enfant, a plaidé non coupable lors de l’audience.

Auparavant, il avait été condamné à 14 ans de prison et mis en liberté conditionnelle six semaines avant la disparition de Maria, selon les médias russes.

Le père de Maria, Vladimir Lozhkarev, a déclaré: «La culpabilité de l’accusé est prouvée. Je suis d’accord avec la punition qu’il a reçue.

«La société est protégée. Maintenant, ils doivent continuer à chercher le corps.