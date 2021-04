Un pédophile a enregistré des photos horribles de maltraitance d’enfants dans un dossier intitulé « best bits » et a recherché sur Internet des « poupées sexuelles pour enfants ».

Russell Ball, 39 ans, de Stoke-on-Trent, échangerait des courriels avec d’autres personnes qui ont envoyé les images explicites.

Russell Ball, 39 ans, avait recherché des poupées sexuelles pour enfants et avait un dossier d’images d’abus sexuels sur des enfants Crédit: BPM

Le tribunal de la Couronne de Stoke-on-Trent a appris que Ball s’était fait saisir son téléphone par la police qui avait agi sur la base des renseignements, mais la plupart des photographies avaient déjà été supprimées.

Il a fait l’objet d’une ordonnance de prévention des préjudices sexuels de cinq ans, ainsi que d’une ordonnance communautaire qui durera deux ans.

Ball a plaidé coupable à six chefs d’accusation de fabrication d’images indécentes d’enfants et à un délit de distribution d’images indécentes.

VILE HAUL

Certains ont été classés dans la catégorie A la plus grave, avec plus de 70 dans la catégorie B et plus de 150 dans la catégorie C.

Antony Longworth, poursuivant, a déclaré que l’infraction couvrait une période de neuf mois entre 2018 et 2019.

Bien que l’accusé ait affirmé qu’il n’avait le téléphone que depuis deux mois, certaines des données avaient été transférées sur son nouveau mobile à partir d’un ancien téléphone.

«Le gros était dans le dossier« best bits »», a ajouté M. Longworth.

L’une des vidéos mettait en vedette une fille qui aurait 10 ans.

Le tribunal a appris que Ball avait également effectué des recherches sur Internet en utilisant des expressions telles que « poupées sexuelles pour enfants ».

M. Longworth a déclaré: «L’accusé, qui a été interrogé, a nié toute implication dans les images indécentes. Il a dit que d’autres personnes avaient utilisé son téléphone.