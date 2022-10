Padres vs Mets Livestream: Comment regarder la série Wild Card sans câble

Les séries éliminatoires du baseball sont arrivées et dans un nouveau format cette année. Au lieu de dix équipes en séries éliminatoires, nous avons maintenant un Tournoi à 12 équipes – les trois vainqueurs de division plus trois équipes joker dans chaque ligue. Le jeu des séries éliminatoires débute vendredi avec la ronde des jokers. Chaque série de jokers est désormais la meilleure des trois au lieu de la précédente affaire d’un match gagnant-gagnant.

Dans une série de jokers de la Ligue nationale, les Mets de New York accueillent les Padres de San Diego. Les matchs se joueront à New York vendredi, samedi et (si nécessaire) dimanche. Le match 1 commence aujourd’hui à 20h07 HE (17h07 PT) le ESPN avec Yu Darvish prenant le monticule pour les Padres contre Max Scherzer pour les Mets.

Voici comment vous pouvez regarder les séries éliminatoires du baseball, du tour Wild Card aux World Series, sans câble.

Les Mets ont presque remporté le NL East mais ont perdu un bris d’égalité contre les Braves et doivent maintenant affronter les Padres lors de la ronde des jokers. Ils ont cependant terminé avec un meilleur bilan que les Padres, donc les trois matchs se joueront au Citi Field dans le Queens.

Voici l’horaire de la série Padres-Mets.

Jeu 1 : Vendredi à 20h07 HE (17h07 PT) sur ESPN

Vendredi à 20h07 HE (17h07 PT) sur ESPN Jeu 2 : Samedi à 19 h 37 HE (16 h 37 PT) sur ESPN

Samedi à 19 h 37 HE (16 h 37 PT) sur ESPN Jeu 3 : Dimanche à 19 h 37 HE (16 h 37 PT) sur ESPN (si nécessaire)

Cliquez ici pour le calendrier complet des séries éliminatoires.

Tous les jeux de joker seront sur ESPN, ESPN2 et ABC. Pour l’avenir, les deux prochains tours de la Ligue nationale (le NLDS et le NLCS) se dérouleront sur Fox et FS1 tandis que l’ALDS et l’ALCS seront sur TBS. Les World Series, qui commencent le 28 octobre, seront sur Fox.

Trois des cinq principaux services de streaming TV en direct proposent toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder chaque match des séries éliminatoires, mais tous les services ne diffusent pas tous les réseaux locaux, alors vérifiez chacun en utilisant les liens ci-dessous pour vous assurer qu’il diffuse ABC et Fox dans votre région.

Si vous vivez dans une zone avec une bonne réception, vous pouvez regarder gratuitement un ou deux jeux de cartes sauvages sur ABC et les World Series sur Fox sur les chaînes de diffusion en direct en attachant simplement une antenne intérieure abordable (moins de 30 $) à presque n’importe quel téléviseur.

YouTube TV coûte 65 $ par mois et comprend ESPN, ESPN2 et ABC pour les jeux de rondes jokers ainsi que Fox, FS1 et TBS pour les rondes futures. Branchez votre code postal sur son page d’accueil pour voir quels réseaux locaux sont disponibles dans votre région. Lisez notre revue YouTube TV.

Hulu avec Live TV coûte 70 $ par mois et comprend ESPN, ESPN2 et ABC ainsi que Fox, FS1 et TBS pour les prochains tours. Cliquez sur le lien “Afficher les chaînes de votre région” sur son page d’accueil pour voir quelles chaînes locales sont proposées dans votre code postal. Lisez notre revue Hulu avec Live TV.

Le plan familial de FuboTV coûte 70 $ par mois et comprend ESPN, ESPN2 et ABC pour les jeux de ronde de joker. Il inclut également Fox et FS1 pour le NLDS, le NLCS et les World Series, mais il n’offre pas de TBS pour l’ALDS et l’ALCS. Cliquez ici pour voir quelles chaînes locales vous obtenez. Lisez notre revue FuboTV.

Tous les services de streaming TV en direct ci-dessus offrent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations? Découvrez notre guide des services de streaming TV en direct.