Padres draft Dillon Head, ajouter à ce qu’ils pensent être un système sous-estimé (et commercialisable)

Les Padres ont réaffirmé dimanche leur préférence pour les athlètes outillés et du milieu, en sélectionnant le voltigeur de centre du lycée Dillon Head avec le choix n ° 25 lors du repêchage amateur de la MLB de cette année. Quelques heures plus tard, le président des opérations de baseball, AJ Preller, a parlé du dernier ajout attendu à ce que lui et son front office considèrent comme un système agricole sous-estimé.

« Je pense qu’en 2022, on a beaucoup parlé de l’endroit où se trouvait notre système », a déclaré Preller. «Et évidemment, lorsque nous sommes arrivés à la date limite (d’échange), nous avions la possibilité d’échanger contre n’importe quel joueur de baseball et de conclure un accord comme un Juan Soto. Et regarder un an plus tard, et chaque nuit, j’ai l’impression qu’il se passe quelque chose d’excitant à la ferme, de haut en bas.

Head, qui a frappé .485 avec six circuits et 31 buts volés en tant que senior à Homewood-Flossmoor High School dans l’Illinois, devrait bientôt rejoindre une organisation qui a perdu de jeunes talents prometteurs tels que James Wood, CJ Abrams et Robert Hassell III l’été dernier. commerce pour Soto. Les Padres, au cours de la dernière année, ont également retenu ou accueilli des prospects prometteurs tels que Jackson Merrill, Ethan Salas, Dylan Lesko et Robby Snelling.

Maintenant, il reste à voir ce que les Padres feront de leur capitale de ligue mineure alors qu’ils se préparent à des mouvements potentiellement audacieux avant la date limite des échanges du 1er août. San Diego a remporté cinq de ses six derniers matchs avant la pause des étoiles, augmentant la probabilité que Preller et le propriétaire Peter Seidler tentent d’ajouter, et non de soustraire, une équipe de 43-47.

« Je pense que cela donne à tout le monde beaucoup de munitions pour la seconde moitié de la saison », a déclaré Preller. «Nous comprenons que ça va être une sacrée course de fanions; il y a beaucoup d’équipes vraiment talentueuses et des équipes de qualité. Et je pense que ce que nous avons vu la semaine dernière d’un point de vue offensif et d’un point de vue de lanceur, nous aurons besoin de performances vraiment constantes comme ça tout au long de la seconde mi-temps si nous allons arriver en octobre.

En attendant, ce que les évaluateurs rivaux continuent de décrire comme un système très lourd recevra au moins un léger coup de pouce. Head a été classé 50e sur L’athlétisme‘s liste des 100 meilleures perspectives de brouillon. MLB.com l’a placé 27e dans son classement. Les Padres, selon le directeur du dépistage Chris Kemp, l’avaient dans leur top 15.

« Joueur de centre de tous les jours. Devrait voler une tonne de sacs », a déclaré Kemp à propos de sa projection pour l’adolescent. «C’est un coureur de 6,3 60 (-mètres), il fait beaucoup de contacts. Je pense qu’il y a du jus sournois là-dedans offensivement, un gars qui va de ligne en ligne, travaille de bons AB. Donc, vraiment enthousiasmé par ses compétences.

« J’ai l’impression d’être un joueur à cinq outils », a déclaré Head, qui a mentionné Corbin Carroll et Michael Harris II comme des voltigeurs des ligues majeures qu’il cherche à imiter.

Avec le 25e choix en 2023 #MLBDraftles Padres ont sélectionné Dillon Head de Homewood-Flossmoor HS (IL). pic.twitter.com/gtMWsUIeqn – Padres de San Diego (@Padres) 10 juillet 2023

L’athlétismeKeith Law de ‘s a écrit que Head est « au moins un coureur de 70 ans qui peut vraiment jouer sur le terrain central, avec un certain potentiel de puissance compte tenu de son corps et de son cadre, recueillant des opinions mitigées de la part des éclaireurs sur l’état d’avancement de son outil de frappe et s’il est prêt à partir. sortir et affronter le tangage professionnel.

Head vient de la même école secondaire qui a produit les lanceurs des grandes ligues John Ely et Eric Hillman et l’ancien entraîneur des lanceurs des Padres Larry Rothschild. Il a été recommandé par le dépisteur régional Troy Hoerner, qui a recruté un autre voltigeur du lycée de la région de Chicago lors du 15e tour du repêchage de 2016. Cinq ans plus tard, Jack Suwinski a été échangé avec deux autres espoirs pour le joueur de deuxième but All-Star Adam Frazier, qui a déçu lors d’un bref passage pour les Padres avant d’être renvoyé à Seattle.

Suwinski a fait ses débuts la saison dernière avec les Pirates de Pittsburgh, réussissant 19 circuits en 106 matchs. Cette saison, il a frappé 19 autres circuits en 80 matchs. Son succès précoce a démontré les dangers de la tendance de Preller à consolider les perspectives dans les métiers pour l’aide des ligues majeures. Cela a également renforcé la capacité des Padres à identifier le potentiel des jeunes joueurs, tout comme le package qui a fait atterrir Soto dans l’un des plus gros contrats jamais signés.

En février, Law a classé le système de San Diego au 24e rang au baseball. Cinq mois plus tard, FanGraphs l’a classé 17e. À l’exception de lanceurs tels qu’Alek Jacob et Jackson Wolf, les Padres restent sensiblement minces en Double A et Triple A – et, par conséquent, incapables de donner à leur liste de 249 millions de dollars de grande ligue un coup de pouce interne.

Pourtant, Merrill, Salas et Lesko sont largement considérés comme les 50 meilleurs espoirs du sport. Merrill a impressionné lors de l’entraînement printanier des grandes ligues et ce week-end au All-Star Futures Game à Seattle. Salas a séduit en tant que plus jeune joueur de la Low-A California League. Lesko, que les Padres ont repêché 15e au total l’été dernier, a fait ses débuts professionnels le mois dernier dans l’Arizona Complex League après s’être remis d’une opération à Tommy John.

Les Padres, s’ils le voulaient, pourraient probablement conclure un autre accord pour l’aide de la grande ligue ce mois-ci sans sacrifier aucun de leurs trois meilleurs espoirs.

« Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous allons faire chaque année », a déclaré Preller à propos du blockbuster Soto de l’année dernière. «Mais je pense, vraiment un an plus tard, pour regarder un système qui progresse assez bien et a beaucoup de très bonnes histoires et certains gars qui vont être des joueurs influents dans les ligues majeures pour les Padres, je pense (c’est ) juste un compliment à notre personnel et à notre groupe de scoutisme.

Head devrait contourner son engagement envers l’Université Clemson pour commencer sa carrière professionnelle avec les Padres. Le 25e choix du repêchage de cette année est accompagné d’un bonus de signature recommandé de 3,17 millions de dollars. Le pool de bonus total de San Diego n’est que de 5,416 millions de dollars, le troisième plus petit de tous les clubs; parce que les Padres ont dépassé la taxe de luxe en 2022, ils ont abandonné leurs deuxième et cinquième sélections de repêchage les plus élevées pour signer Xander Bogaerts après que l’arrêt-court a refusé une offre de qualification des Red Sox de Boston.

Le prochain choix des Padres dans ce repêchage arrivera vers la fin du troisième tour.

(Photo du voltigeur de l’Ouest Dillon Head du match de baseball du lycée Perfect Game All-American Classic en août : Mark J. Rebilas / USA Today)