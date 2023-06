SAN DIEGO — Xander Bogaerts n’était pas présent l’automne dernier alors que les Padres ont captivé cette ville et préparé le terrain pour un hiver hyper agressif. Mais le vétéran accompli et accro au baseball s’est assis devant sa télévision pendant la majeure partie de la course de San Diego à la série de championnats de la Ligue nationale. Quelques mois plus tard, il s’est assis sur une scène littérale aux côtés de Manny Machado, Juan Soto et Fernando Tatis Jr., s’imprégnant de l’expérience du festival de fans le plus fréquenté de l’histoire de Padres.

Plus que quiconque dans sa deuxième équipe de grande ligue, Bogaerts connaît le poids des attentes collectives. Il a remporté deux World Series avec les Red Sox, le premier en tant que recrue. Pendant près d’une décennie, il a disputé la moitié de ses matchs dans le chaudron mousseux connu sous le nom de Fenway Park, l’un des plus petits stades des majors en termes de capacité. Bogaerts est toujours en train de s’acclimater à sa nouvelle maison plus grande, mais en attendant, les ventes fréquentes à Petco Park rappellent la responsabilité d’une autre équipe à forte rémunération.

« Ce serait bien si nous pouvions vraiment jouer extrêmement bien », a déclaré Bogaerts avant la victoire 6-3 de mardi contre les Guardians. «Je pense que nous devons en quelque sorte cela aux fans. Il y a eu quelques séries ici que nous avons en quelque sorte perdues ces derniers temps et qui ont un peu piqué, et évidemment, les fans nous l’ont fait savoir.

« Nous leur devons de jouer beaucoup mieux. »

Les résultats, avant le sixième homestand de San Diego en 2023, ont illustré un contraste saisissant. Les Padres avaient vendu 22 de leurs 31 matchs à Petco Park, le meilleur pourcentage de la ligue. Ils n’avaient attiré qu’une seule fois moins de 30 000 fans au centre-ville de San Diego, et ils étaient en moyenne 40 740 – assez pour être qualifiés de vendus – par match ici. Un hiver hyper agressif et une liste de 249 millions de dollars chargée d’étoiles ont clairement porté leurs fruits au box-office: malgré la perte de deux matchs à domicile contre la série de Mexico en avril, Petco Park était sur le point d’éclipser son record de fréquentation de la saison de plus de 60 000.

Et pourtant, les Padres, selon Bogaerts, avaient déjà perdu 18 fois dans leur stade souvent bondé. En pourcentage de victoires, seules quatre équipes avaient compilé un pire record à domicile. Sans compter la paire de festivals de boules de lune à l’Estadio Alfredo Harp Helú, San Diego est toujours à la recherche de son premier homestand supérieur à .500.

Un écart bienvenu par rapport à la norme – ou, peut-être, une régression positive vers ce devrait être la norme – est venu mardi soir dans une performance complète. Joe Musgrove a offert un départ de qualité au milieu d’un trafic régulier, et trois releveurs ont chacun lancé une manche sans but alors que les Padres ont maintenu leur avance dans la ligue en moyenne de points mérités depuis le 1er mai. Musgrove s’est aidé dans une quatrième manche de huit lancers en terminant ou en commençant les trois outs, le dernier exemple d’une défense d’équipe solide. Tout aussi critique, il a reçu un soutien précoce et abondant. Gary Sánchez a continué à dépasser toutes les attentes avec un circuit de trois points en première manche, Tatis a écrasé son quatrième circuit de juin et Machado et Bogaerts ont combiné sur une course d’assurance.

Il y a eu plus de ces jeux ces derniers temps, mais le succès soutenu s’est avéré insaisissable. Les Padres ont alterné victoires et défaites pendant sept jours consécutifs avant de remporter leur deuxième séquence de trois victoires consécutives de la saison. Le lendemain à Denver, ils sont allés 1 pour 7 avec des coureurs en position de marquer et, face aux Rocheuses en manque de talent, n’ont pas réussi à obtenir leur premier balayage cette année d’une série de plus de deux matchs. Si les A, l’équipe la moins talentueuse de toutes, peuvent gagner sept matchs de suite, pourquoi pas le troisième club le plus cher du sport ?

Les réponses satisfaisantes ont été rares. Pendant ce temps, l’incohérence de l’attaque tout au long de la saison a suscité des questions sur la durabilité. Les Padres (32-34) ne peuvent pas se permettre un autre mois comme leur 10-16 mai, ayant utilisé la majeure partie de leur coussin pour erreur dans une division compétitive menée par les surprenants Diamondbacks. Si les Padres tombent dans une autre ornière dans un avenir immédiat, acheter à la date limite des échanges du 1er août pourrait être plus insensé que d’essayer de vendre les contrats expirants de Blake Snell et Josh Hader et peut-être même plus d’une saison de contrôle du club sur Soto. Cette dernière voie est probablement un dernier recours. Le propriétaire Peter Seidler a investi trop d’argent et vendu trop d’abonnements pour ne pas tenter de poursuivre avec fougue l’une des 12 places en séries éliminatoires.

Les ramifications commerciales du pari massif de Seidler deviendront plus claires avec le temps, surtout s’il n’y a pas de matchs éliminatoires à Petco Park cet automne. Les Padres sont confrontés à une importante incertitude liée aux revenus – maintenant et à l’avenir – suite à l’effondrement de leur réseau sportif régional, bien que la Major League Baseball se soit engagée à soutenir pas moins de 80% de l’argent dû au club cette année. « Nous avons probablement surbudgété pour cela », a déclaré un responsable des Padres, s’exprimant ce printemps, à propos de la possibilité de faillite de Bally Sports. Pourtant, les spéculations à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation ne manquent pas selon lesquelles le pari de Seidler est fortement tributaire d’une longue série de séries éliminatoires et de l’appétit qui en résulte pour les abonnements et les renouvellements en 2024.

Maintenir un record inférieur à .500 à la maison, bien sûr, pourrait être désastreux. Le match de mardi, disputé devant le 23e public à guichets fermés de la saison, a rapidement apporté ce dont les Padres avaient besoin. En fin de première, Tatis, Soto, Machado, Bogaerts et Jake Cronenworth – les joueurs les plus chers de l’équipe – ont tous atteint la base ou réalisé une sortie productive. Puis Sánchez, dont l’arrivée a changé le teint de l’attaque, a frappé son sixième circuit en 13 matchs pour sceller la première manche d’au moins quatre points de San Diego au Petco Park depuis le 21 mai.

Comment Sánchez a-t-il réussi à avoir un succès offensif instantané avec une équipe qui a eu du mal à marquer régulièrement, et nulle part plus que son propre stade de baseball ? Peut-être que cela tient en partie au fait qu’il n’y avait pas beaucoup de pression sur une demande de renonciation entrante.

« Plus il est ici, plus vous vous attendez », a déclaré le manager des Padres, Bob Melvin, « mais je pense qu’en entrant, nous cherchions juste à obtenir une petite mise à niveau tout autour (au niveau du receveur). … Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre. Mes attentes n’étaient pas élevées. Nous allions juste le prendre au jour le jour. Mais comme je l’ai souvent dit ici, on a l’impression qu’il s’intègre très bien et les gars l’ont mis à l’aise. Et puis, quand vous prenez un bon départ – il a pas mal de talent tout autour – il est juste en train de s’épanouir en ce moment.

Une autre partie, peut-être, est de ne pas savoir mieux. Après la victoire de mardi, Sánchez a essentiellement haussé les épaules à une question sur le fait de frapper à Petco Park, où les Padres n’ont en moyenne que 3,66 courses par match.

« Je ne sais pas », a déclaré Sánchez par l’intermédiaire de l’interprète Danny Sanchez. « Je veux dire, je n’ai pas une tonne d’expérience à jouer dans ce stade. Mais maintenant que j’ai eu l’opportunité de sortir et de jouer dans ce stade, les résultats ont été bons jusqu’à présent. Alors j’espère qu’ils continueront à être bons plus je joue.

Un peu plus tôt, à l’autre bout du club-house, le joueur des Padres qui connaît ce stade, ainsi que n’importe lequel de ses coéquipiers, a réfléchi à la récente déconnexion entre le soutien que l’équipe a reçu et la façon dont elle a récompensé ses fans. Musgrove a grandi en assistant à des matchs au Petco Park et, depuis son échange de Pittsburgh avant la saison 2021, s’est imposé comme un leader du club et une légende locale. En octobre dernier, il a lancé six manches de baseball à deux points lors de la plus grande victoire de la franchise dans le bâtiment. Ce match, autant que n’importe quel autre, a stimulé une intersaison totale par Seidler et son front office. Les Padres 2022, qui sont allés 44-37 à domicile, ont fini comme le prélude à une autre série d’activités sismiques.

Les Padres 2023 ? Ils se sont améliorés mardi à 14-18 à Petco Park, où ils ont en moyenne plus de présence à domicile que n’importe quelle équipe basée en dehors de Los Angeles.

« Nous aimons jouer à domicile », a déclaré Musgrove. « Je ne pense pas que le fait que nous jouions à domicile plutôt que sur la route ait quoi que ce soit à voir avec la performance. Nous avions juste du mal à comprendre quelle était la solution et à faire avancer tout le monde. Souvent, ce n’est qu’un élan. … Étant à la maison, tout le monde veut se produire devant les supporters locaux. Je ne pense pas nécessairement que nous nous mettions plus de pression en jouant à domicile, mais c’est comme ça que nous n’avons pas obtenu plus de victoires à domicile.

Pourtant, à certains moments cette saison, la pression a été palpable dans tout le bâtiment – ​​et pas seulement parmi ceux en uniforme. Les Padres sont toujours à la recherche de leur premier homestand gagnant de l’année. Ils pourraient avoir besoin de la hausse des revenus d’une autre série éliminatoire profonde pour maintenir leur niveau actuel de dépenses. L’élan, comme l’a montré l’été dernier, peut tout changer. Ainsi, mercredi, les Padres tenteront de s’imposer sur des journées consécutives au Petco Park pour la première fois depuis plus d’un mois.

(Photo de Fernando Tatis Jr., à droite, félicité par Juan Soto après avoir frappé un coup de circuit : Orlando Ramirez / USA Today)