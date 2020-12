Les Padres agressifs de San Diego ont échangé contre un autre gros bras mardi soir, acquérant Yu Darvish dans le cadre d’un contrat à succès avec les Cubs de Chicago.

Les Padres ont obtenu Darvish, le receveur Victor Caratini et de l’argent des Cubs pour le droitier Zach Davies et quatre jeunes ligueurs mineurs. Caratini a attrapé Darvish à Chicago et a frappé .241 avec 16 points produits la saison dernière.

Davies est allé 7-4 avec une MPM de 2,73 en 12 départs pour San Diego cette année. L’ensemble des espoirs à destination de Chicago comprend Owen Caissie, un voltigeur de 18 ans qui a été sélectionné par les Padres au deuxième tour du repêchage amateur de cette année.

Darvish, 34 ans, avait une fiche de 8-3 avec une MPM de 2,01 en 12 départs pour Chicago au cours de la saison écourtée par la pandémie, terminant deuxième de la course NL Cy Young Award. Il lui reste trois ans et 59 millions de dollars sur l’accord de 126 millions de dollars sur six ans qu’il a signé avec les Cubs avant la saison 2018.

San Diego a également réalisé un gros échange mardi avec Tampa Bay pour l’as gaucher Blake Snell. Le lauréat du prix AL Cy Young 2018 a été envoyé des Rays aux Padres pour un ensemble de quatre joueurs: les droitiers Luis Patio et Cole Wilcox, et les attrapeurs Francisco Meja et Blake Hunt, tous des jeunes bien considérés d’un système de San Diego qui a été stocker la ferme pendant des années.

Les Padres ont disputé les séries éliminatoires cette année pour la première fois depuis 2006, mais leur rotation épuisée par les blessures était en ruine lorsque les séries éliminatoires sont arrivées. Ils ont battu St. Louis au premier tour avant d’être balayés en trois matchs de la Division Series par leurs rivaux de la NL West, les champions de la World Series Los Angeles Dodgers.

Mike Clevinger, acquis de Cleveland en août, ne devrait pas revenir de la chirurgie de Tommy John avant 2022, mais les Padres ont d’autres partants de qualité à Dinelson Lamet et Chris Paddack. Le gaucher MacKenzie Gore est l’un des meilleurs espoirs du baseball.

Darvish est au milieu d’une renaissance de carrière après avoir lutté à son arrivée à Chicago. Il était limité à huit départs et 40 manches en 2018 en raison de blessures. Il a commencé à retrouver sa forme en 2019, affichant une MPM de 2,76 avec 118 retraits au bâton en 81 2/3 manches au cours de ses 13 derniers départs.

Il a repris cette année là où il s’était arrêté, aidant les Cubs à remporter le titre NL Central. Le droitier a attribué une partie de son redressement au retour à un style plus délibéré qu’il utilisait lorsqu’il était un lanceur vedette au Japon. Il a également développé une relation avec Caratini qui devrait l’aider dans sa transition vers San Diego.

Quatre ans après un championnat historique de la Série mondiale, Chicago se réoutille sous la direction de Jed Hoyer, qui a été promu président des opérations de baseball après la démission de Theo Epstein en novembre. Les vétérans de champ Kyle Schwarber et Albert Almora Jr. ont été licenciés le 2 décembre, mais l’accord avec Darvish est le plus gros mouvement de l’équipe depuis que Hoyer a pris le relais.

Il pourrait y avoir plus de métiers à l’horizon. Les sluggers All-Star Kris Bryant, Javier Bez et Anthony Rizzo sont éligibles à l’agence libre après la saison prochaine. Mais les Cubs pourraient encore être en mesure de se battre pendant que Hoyer retravaille la liste en raison de l’atmosphère de réduction des coûts autour de la NL Central.

Les joueurs de champ intérieur de la ligue mineure Reginald Preciado, 17 ans, et Yeison Santana, 20 ans, et le voltigeur Ismael Mena, 18 ans, ont également été acquis par les Cubs dans le commerce de Darvish.

