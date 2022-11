Padraig Harrington établit le record des champions du PGA Tour lors de la victoire du championnat de la Coupe Charles Schwab | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Padraig Harrington a battu le record de 72 trous sur les champions du PGA Tour lors du championnat de la Coupe Charles Schwab de fin de saison, terminant à 27 sous pour battre Alex Cejka par sept coups.

Padraig Harrington a raté de peu la fin de la saison des PGA Tour Champions en tête du classement de la Schwab Cup malgré une victoire de sept coups au championnat de la Charles Schwab Cup.

Le triple champion majeur a réussi un birdie sur trois de ses cinq premiers trous en route vers un 65 sans bogey au Phoenix Country Club, en ajoutant trois autres dans une séquence de cinq trous sur son dos neuf pour remporter une victoire dominante sur le challenger le plus proche Alex Cejka. .

Harrington a terminé la semaine sur 27 sous, égalant le total établi par Jack Nicklaus au championnat des entreprises de Kaulig en 1990, tandis que les 257 tirs de l’Irlandais au cours des quatre jours ont battu le record de 72 trous du PGA Tour Champions.

Padraig Harrington a remporté le championnat de la Coupe Charles Schwab, alors que Steven Alker était en tête du classement de la saison

La victoire du joueur de 51 ans n’a pas suffi à ravir le titre de la Schwab Cup au Néo-Zélandais Steven Alker, qui a terminé huit coups en troisième position pour rester en tête du classement de la saison.

“Je suis venu à cet événement en sachant que je devais gagner pour me donner une chance dans la Coupe Charles Schwab, ce qui apporte une certaine quantité de stress et de concentration”, a déclaré Harrington. “Pour sortir et gagner le tournoi à partir de cette position, j’en suis content.

“Cela apporte un peu de confiance pour l’avenir. C’est bien de gagner pour une quatrième fois au cours de l’année. Plusieurs d’entre nous ont gagné quatre fois, alors oui, cela couronne une excellente année.”

Alker, qui a tiré son deuxième 68 consécutif dimanche et a terminé avec moins de 19 ans, est entré dans la finale de la saison nécessitant un top cinq pour remporter la Coupe Charles Schwab lors de sa première saison complète.

“Ce n’est pas comme s’il venait d’éclater dans la casserole à la fin de l’année et avait remporté quelques épreuves et tout d’un coup avait remporté la Schwab Cup”, a ajouté Harrington. “La pression a été sur lui dès le début de l’année tout au long.

“Il avait une avance et plusieurs d’entre nous l’ont rattrapé toute l’année. C’est très impressionnant qu’il n’ait pas seulement tenu le coup, mais qu’il ait gagné avec style.”

Miguel Angel Jimenez a terminé la semaine avec 16 sous et à égalité au quatrième rang avec Lee Janzen et Stephen Ames, avec Retief Goosen deux coups supplémentaires en septième place.