Padraig Harrington est déterminé à rendre justice au poste de capitaine de la Ryder Cup | Actualités du golf

Padraig Harrington gardera un œil sur les membres potentiels de son équipe Ryder Cup au championnat PGA de cette semaine

Padraig Harrington est sur le point de disputer son 21e championnat de la PGA cette semaine, mais il admet que son attention s’est maintenant tournée vers la Ryder Cup en septembre.

L’Irlandais de 49 ans, qui a remporté le championnat de la PGA en 2008, admet qu’il a pris conscience de la responsabilité du rôle et qu’il est impatient de lui rendre justice alors que l’Europe se prépare à défendre le trophée contre les États-Unis à Whistling Straits.

Harrington a déclaré: « Le capitanat est l’une de ces choses que je suppose que vous en général alors que vous avancez avant de vous lancer dans la course, vous pensez: ‘Oh, ouais, ouais, je veux être capitaine, je comme être capitaine, j’ai eu une carrière qui mérite d’être capitaine, ce genre de choses.

Harrington dirigera l’Europe à Whistling Straits en septembre

«Et puis la réalité frappe que c’est votre tour, c’est votre tour, et dans notre cas, les joueurs de l’European Tour viendront vers vous et vous diront:« D’accord, allez-vous pour ça? ». C’est un choc de le prendre. parce que, premièrement, il y a évidemment un engagement personnel et du temps, mais vous ne voulez pas être un capitaine perdant, vous voulez être un capitaine gagnant, et vous mettez beaucoup en jeu en étant là-bas.

« Ce n’est pas un travail de cérémonie. C’est important, et c’est important pour l’European Tour. C’est important pour les joueurs de l’European Tour, et vous voulez certainement lui rendre justice.

«J’ai longuement réfléchi à ce que je veux faire de moi-même, est-ce que je veux me mettre là-bas, et je n’ai pas pris cette décision à la légère. Je ne l’ai certainement pas prise parce que je pensais que c’était mon dû ou c’était mon temps ou c’est ce que j’étais censé faire.

« Je l’ai accepté parce que je pensais que je pouvais faire du bon travail et que je m’engagerais et y consacrerais du temps et des efforts. Cela a été intéressant, il y a du travail. Ce n’est pas simple. Je dois vraiment remercier Thomas Bjorn et Paul McGinley pour la quantité de travail que vous avez à faire sur la Ryder Cup lorsque vous venez d’Europe parce qu’ils en ont vraiment fait un travail à plein temps.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« Mais vous ne voulez pas laisser aucune pierre non retournée et vous voulez être à la hauteur de ces deux grands capitaines et vous voulez être à la hauteur de ce qu’ils ont fait en termes de temps, d’efforts et de travail dans les coulisses.

« C’est donc étrange. Je pense que pour nous, il ne s’agit pas seulement de savoir qui a été le meilleur joueur qui a eu une belle carrière mérite d’être capitaine de la Ryder Cup, il s’agit de savoir qui pourrait faire le travail et qui est le bon homme pour le travail, et je ne prends pas cela à la légère. «

Harrington admet que son objectif était de jouer jusqu’à The Masters, mais il tient maintenant à peaufiner son équipe, la majorité de l’équipe européenne de 12 joueurs étant à peu près installée.

« Mon équipe semble être raisonnablement installée dans les neuf premières places, et il semble que la plupart des gars jouent pour m’impressionner », a-t-il déclaré.

« J’ai un peu changé, surtout que le temps des Masters a été un tournant. J’ai joué au golf jusque-là et c’était difficile de faire des choses, mais depuis, je me vois passer plus de temps avec les joueurs à différents stades. et en essayant de prendre un peu plus de temps sur ma journée, comme j’ai joué un tour d’entraînement de neuf trous dimanche avec Tommy (Fleetwood) et des choses comme ça.

1:34 Harrington a accidentellement révélé l’un de ses vice-capitaines en direct sur The Golf Show! Harrington a accidentellement révélé l’un de ses vice-capitaines en direct sur The Golf Show!

«J’essaie juste d’être un peu plus avec les gars et peut-être de m’éloigner de ce que je fais. Normalement, lors d’un tournoi, je suis une personne occupée, garde la tête baissée, fais mon travail, mais j’essaie de faire cet effort pour sortir de là et passer un peu plus de temps.

« Je ne suis certainement pas aussi concentré sur mon propre golf que je l’aurais été avant les Masters. Je suis plus concentré, voire rien, sur la Ryder Cup maintenant. »

Harrington a également révélé qu’il annoncerait prochainement un autre de ses vice-capitaines de la Ryder Cup. Il a déjà Luke Donald et Robert Karlsson à bord comme vice-capitaines avant le tournoi reprogrammé du 24 au 26 septembre.

L’Irlandais reconnaît cependant qu’il a besoin de plus d’aide, avec d’autres annonces à venir.

Championnat de golf de la PGA en direct Vivre de

Cependant, Harrington insiste sur le fait qu’il sera prudent et ne laissera aucun nom s’échapper involontairement comme il l’a fait avec Donald l’année dernière.

« J’ai une bonne idée, évidemment, de qui je veux », a déclaré Harrington. « Je dois admettre que je viens de mentionner lors de l’European Tour que je chercherai à annoncer mon prochain très prochainement. Je ne lui ai pas dit cela. Je dois lui donner la nouvelle – la plupart de mes vice-capitaines sont des joueurs. et les joueurs qui auraient pu potentiellement faire partie de l’équipe.

« Donc dire à un vice-capitaine que nous allons l’annoncer n’est pas une bonne nouvelle à certains égards pour cette personne. Mais écoutez, j’ai en fait besoin de plus de vice-capitaines. Moi-même, Luke et Robert avons une réunion Zoom à côté. Lundi, j’étais juste assis là à le regarder et à dire: Il est temps que les autres gars montent à bord.

« Et nous avons en quelque sorte besoin de plus de vice-capitaines à ce stade, alors oui, je vais essayer d’en annoncer un autre et peut-être ne pas faire une erreur et l’annoncer involontairement, mais je le ferai bientôt. »