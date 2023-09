Padman à Mission Mangal : des films d’Akshay Kumar qui ont brisé les stéréotypes et délivré un message social fort

Akshay Kumar a fait partie de films véritablement épiques qui ont eu un impact social énorme. De l’OMG rempli de rires – Oh mon Dieu ! grâce à l’inspirante Mission Mangal, ses films ont touché les cœurs et déclenché des conversations importantes. OMG – Oh mon Dieu ! a secoué le public avec son approche stimulante de la foi aveugle et des pratiques religieuses. Il a encouragé les gens à remettre en question et à défier les normes sociétales d’une manière légère mais percutante. Un autre joyau est Toilet: Ek Prem Katha, qui met en lumière la question de l’assainissement et l’importance d’une bonne hygiène, en particulier dans les zones rurales. Padman, basé sur la vie d’Arunachalam Muruganantham, a sensibilisé à l’hygiène menstruelle et brisé les tabous entourant les menstruations. Ce film a suscité des conversations et a inspiré de nombreuses personnes à œuvrer en faveur d’une société plus inclusive. Laxmii, un remake du film tamoul Kanchana, visait à faire connaître la communauté transgenre et ses luttes. Il a attiré l’attention sur la nécessité d’acceptation et d’égalité des droits. Ces films nous ont non seulement divertis, mais ont également laissé un impact durable sur la société.