Crédit d’image : David Moir / ©Bravo / Everett Collection

Après 17 ans en tant qu’hôte de Bravo’s Excellent chef, Padma Lakshmi quitte la populaire série de concours de cuisine. « Après une longue introspection, j’ai pris la décision difficile de quitter Top Chef », a commencé le Bravolebirty, 52 ans, dans un post Instagram du vendredi 2 juin. « Ayant terminé une glorieuse 20e saison en tant qu’animateur et producteur exécutif, je suis extrêmement fier d’avoir participé à la construction d’une émission aussi réussie et de l’impact qu’elle a eu dans le monde de la télévision et de la gastronomie. »

Elle a poursuivi: «Après 17 ans, de nombreux acteurs et équipes sont comme une famille pour moi et travailler à leurs côtés me manquera beaucoup. Je pense qu’il est temps de passer à autre chose et que je dois faire de la place pour Taste the Nation, mes livres et d’autres activités créatives.

« Je vous suis profondément reconnaissant pour tant d’années d’amour et de soutien », a conclu Padma.

Padma a hébergé Excellent chef depuis 2006, date à laquelle elle a pris la relève avant sa deuxième saison. Chef Katie Lee a accueilli la première saison de l’émission. L’impressionnante course de Padma Excellent chef a duré 19 saisons sur 17 ans. Son passage dans la série bien-aimée Bravo lui a valu quatre nominations aux Emmy Awards pour Outstanding Reality Host, sa dernière nomination étant en 2022.

Bien qu’elle ait mentionné se concentrer sur d’autres efforts dans son annonce de départ, Padma n’a pas révélé si elle avait quelque chose de nouveau en préparation. Elle a commencé à animer la série Hulu Goûtez la nation en 2020 et elle a publié plusieurs livres de cuisine au fil des ans.

« Padma Lakshmi laisse derrière lui un héritage incroyable sur Bravo’s Top Chef », a déclaré un porte-parole de NBCUniversal. Divertissement hebdomadaire dans un rapport. « Son impact sur la série primée aux Emmy, James Beard et Critics’ Choice Award est indéniable. Nous sommes reconnaissants à Padma d’être une animatrice, juge et productrice exécutive accomplie, et d’avoir apporté son ingéniosité et son palais exceptionnel à chaque épisode où elle a mangé chaque bouchée de nourriture de la série pendant plus de 17 ans et 19 saisons. Elle fera toujours partie du Top Chef et de la famille NBCUniversal et a un siège à la table des juges à tout moment.

Le remplaçant de Padma n’a pas été annoncé au moment d’écrire ces lignes.

