Padma Lakshmi parle de ses luttes derrière une superbe séance photo | Nouvelles des gens

Los Angeles : la mannequin, animatrice de télévision, auteure et activiste indienne d’Amérique Padma Lakshmi a raconté l’histoire vraie de la lutte derrière une vieille séance photo époustouflante qui avait fait tourner les têtes lors de son lancement.

La star de 50 ans a posté la photo de retour sur Instagram, d’un tournage de campagne de bijoux, et a cité Oprah Winfrey dans la légende. « Vous pouvez tout avoir, mais pas tout à la fois » — @oprah

« C’est moi dans notre campagne de bijoux pour The Padma Collection. Je suis épuisé ici, non seulement de faire Top Chef, de perdre du poids et de diriger une entreprise de bijoux à côté, mais aussi de tout le stress lié au fait d’être une entreprise à part entière Un an après la prise de cette photo, j’ai dû prendre la décision difficile en tant que nouvelle maman de fermer mon entreprise, mon amant mourait d’un cancer et je ne pouvais tout simplement pas tout supporter.

« J’ai tellement appris sur mes priorités pendant cette période », a écrit Padma.

Sur la photo, on la voit vêtue d’un blazer avec un décolleté plongeant et de quelques bijoux.

Elle a accueilli sa fille Krishna, qu’elle partage avec son ancien partenaire Adam Dell, en février 2010.