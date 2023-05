Padma Lakshmi, le nouveau mannequin de Sports Illustrated Swimsuit à 52 ans, révèle sa routine de « camp d’entraînement de trois semaines »

Lorsque Padma Lakshmi a appris qu’elle apparaîtrait dans le numéro 2023 de Sports Illustrated Swimsuit, elle s’est immédiatement mise au travail.

« Heureusement, j’essayais de perdre du poids avec ‘Top Chef’, alors j’étais souvent au gymnase », a déclaré la star culinaire à Page Six dimanche.

« Mais je n’ai eu que trois semaines de préavis », a révélé l’homme de 52 ans. « C’était surréaliste. »

Bien qu’elle savoure de délicieux plats pour gagner sa vie, l’animatrice de « Taste the Nation » a déclaré au point de vente qu’elle était catégorique sur le fait de ne pas essayer de régimes d’urgence pour la mettre rapidement en forme pour le bikini.

« Je ne peux pas faire ça, » dit-elle. « J’ai essayé le régime Atkins pendant quatre heures une fois et j’avais un mal de tête et j’étais en colère. Je n’ai pas besoin de changer mon corps. J’ai juste besoin d’être tonique et en forme. Je n’ai pas une taille différente maintenant que avant de recevoir l’appel, je faisais la même taille. »

Pourtant, l’auteur a admis qu’elle avait beaucoup sué pour s’assurer qu’elle serait – et se sentirait – à son meilleur pour le tournage grésillant.

« C’était un camp d’entraînement de trois semaines sur la boxe, le saut à la corde, l’entraînement avec des poids et des rameurs », a-t-elle déclaré. « Tous les jours. »

La mère de la fille de 13 ans, Krishna, a été photographiée par Yu Tsai à la Dominique. Pour le prochain numéro, elle a bercé un bikini minuscule de Toxic Sadie perlé de paillettes de nacre dorées. Elle a également modelé un deux-pièces en coquillages, un costume qui ressemble à des algues et un bikini jaune soleil.

Lakshmi, qui a fait ses débuts en tant que mannequin dans les années 90, a récemment déclaré à Fox News Digital qu’il était stimulant d’apparaître dans le magazine à son âge.

Le numéro original du maillot de bain a été publié en 1964. Il a été une rampe de lancement pour des modèles tels que Kathy Ireland, Christie Brinkley, Elle Macpherson, Kate Upton et Ashley Graham.

« C’est une chose bizarre. J’aurais tué pour [this] quand j’étais mannequin dans la vingtaine », a ri Lakshmi.

« [Now] que ça m’arrive à ce stade de la vie – c’est plutôt gentil, en fait. »

L’auteur à succès a souligné que rester en forme toute l’année n’est pas toujours facile, surtout entre le tournage de « Top Chef » et « Taste the Nation ».

« Je ne vais pas mentir. Vous devez vous entraîner tout le temps », a expliqué Lakshmi. « Je m’entraîne probablement quand j’ai le temps une à deux heures par jour, six jours par semaine. Je mange beaucoup de nourriture à la fois sur ‘Top Chef’ et sur ‘Taste the Nation.’ Et, honnêtement, je mange très simplement à la maison. Je ne mange pas beaucoup de viande rouge. Je mange surtout végétal, mais je vais avoir du poisson et du poulet et des œufs. Je mange beaucoup de haricots, beaucoup de lentilles. Je dois renoncer à l’alcool, aux fritures [and] beaucoup de douceurs. »

« C’est vraiment difficile », a-t-elle admis. « C’est juste un push and pull. J’ai un excellent styliste de garde-robe sur » Top Chef « qui m’achète des choses en trois tailles différentes.… Je dis toujours aux femmes: » N’essayez pas de vous glisser dans ces jeans que vous portiez à l’université. obtenir une plus grande taille.’ Parce que vous aurez l’air plus mince dans la taille qui vous convient. »

« Personne ne vérifiera l’étiquette au dos de votre jean ou de votre chemisier », a-t-elle poursuivi. « Soyez simplement à l’aise. Et je prends du poids. Je prends entre 10 et 15 livres quand je rentre du tournage chaque saison. Il me faut six semaines pour gagner, il me faut 10 à 12 semaines pour perdre. Et il n’y a pas de formule magique . Il n’y a pas d’autre façon saine de le faire. »

Selon Lakshmi, son secret pour rester en forme est simple.

« Surveillez simplement ce que vous mangez, buvez beaucoup d’eau, dormez suffisamment et faites de l’exercice », a-t-elle noté.

La pin-up a également déclaré qu’elle faisait attention à ce qu’elle mange lorsqu’elle voyage.

« Quand Krishna était plus jeune, elle voyageait avec moi et je ne voulais pas qu’elle mange à l’hôtel », a expliqué Lakshmi. « Donc, nous installions une cuisine dans n’importe quelle chambre d’hôtel où j’allais. Nous avions une plaque chauffante, nous avions un petit mixeur et nous avions une petite planche à découper. Et vous seriez surpris de ce que vous pouvez faire. »

« Lorsque je voyage, j’essaie toujours de demander à la cuisine de l’hôtel de me faire une omelette aux blancs d’œufs avec une salade et juste des pommes de terre rôties, pas des pommes de terre frites. Même la purée de pommes de terre est meilleure que les frites. Et généralement, elles faites-le de cette façon. Vous obtenez de l’amidon, des protéines et des légumes.

La star de Bravo est également une grande fan de lassi, une boisson indienne à base de yaourt qui lui permet de se sentir rassasiée plus longtemps.

« J’essaie de boire un verre de lassi avant même de sortir », a déclaré Lakshmi. « Et ça me tient jusqu’au dîner. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.