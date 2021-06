Padma Lakshmi fait cette tête quand quelqu’un la stéréotype avec du poulet Tikka Masala

La mannequin indo-américaine et animatrice de l’émission de télé-réalité Top Chef Padma Lakshmi a récemment partagé un mème hilarant sur son compte Instagram. La femme de 50 ans a partagé sa photo des décors de Top Chef où elle n’est pas très impressionnée par tout ce qu’elle voit ou entend. Lakshmi a transformé cette image en un mème pour partager son opinion sur ce qu’elle pense d’un certain stéréotype sur les Indiens à l’étranger.

Le mème se lit lorsque vous dites à quelqu’un que vous êtes indien et que sa première réaction est de vous dire qu’il aime le poulet tikka masala. L’animatrice de télévision n’est clairement pas impressionnée par ce stéréotype et il semble que beaucoup de ses partisans et autres célébrités de la diaspora indienne soient d’accord. Commentant la publication Instagram de Lakshmi partagée vendredi, la nièce du vice-président américain Kamala Harris a écrit : « LMFAO ». Alors que de nombreux autres chefs ont posté des émojis rieurs exprimant leur accord. La chef indo-britannique Maunika Gowardhan a commenté le post de Lakshmi partageant un autre plat indien stéréotypé auquel son appartenance ethnique est souvent associée en écrivant : « Et le riz pulao ! «

Il est également débattu que le poulet tikka masala a été inventé par les Britanniques dans le cadre de leur compréhension de la cuisine indienne à travers les deux siècles de domination coloniale. Le plat est très populaire en Angleterre et plusieurs restaurants à Londres servent le plat dans le cadre de la cuisine indienne. Plusieurs théories prétendent que le poulet tikka masala a ses racines en Inde, tandis que d’autres pensent que le plat est né en Écosse. L’un des histoires cela peut nous donner la preuve de cette dernière affirmation, c’est lorsqu’en 1970, Ali Ahmed Aslam de l’authentique curry house de Glasgow, Shish Mahal, a inventé la sauce très appréciée après qu’un client se soit plaint que le poulet était sec. Quoi qu’il en soit, le poulet tikka masala continue d’être moins indien que le suggère le mème de Lakshmi.

En plus d’être une animatrice de Top Chef de façon continue depuis la saison 2, et d’avoir remporté une nomination aux Primetime Emmy pour la meilleure animatrice de téléréalité en 2009, Lakshmi continue d’être une mère aimante pour sa fille Krishna Thea Lakshmi-Dell. Le mannequin partage souvent des photos avec sa fille sur son compte Instagram.

