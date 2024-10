Padecía d’un grave carré de pneumonie qui détériore votre santé

La Clínica Universitaria Colombia confirme ces lunes en heures de la madrugada el fallecimiento del reconocido acordeonero vallenato Egidio Cuadrado, l’un des plus grands représentants du genre en Colombie.

Selon le communiqué officiel émis par l’institution de santé, la musique est tombée sur vos installations. « Avec une profonde douleur, la Clinique Universitaire de Colombie se permet d’informer l’opinion publique que ha fallecido en nuestra institución el artistea vallenato Egidio Cuadrado », señalaron.

La clinique a exprimé sa solidarité avec la famille de l’artiste et avec le pays, provoquant la perte d’une icône culturelle.

« Nous sommes unis à la douleur qui embarque les Colombiens pour la perte de cette grande musique… Su legado permanecerá dans la memoria de todos aquellos que disfrutaron and admiraron su talento », a ajouté.

Le monde de la musique vallenata llora la perte d’Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa, L’un des médecins les plus reconnus et soignés de Colombie, qui est tombé aujourd’hui (21 octobre) à 71 ans, a ensuite été hospitalisé dans la Clinique Colombie pour des « complications de santé liée à une pneumonie ».

L’artiste, qui a été reconnu pour avoir enregistré plusieurs succès avec le chanteur Carlos Vives, est né le 26 février 1953. Villanueva, La Guajira, Un petit peuple qui a produit plusieurs rois vallenatos, car depuis sa temprana a décidé de se consacrer à sa vie à la musique, il a une chose imborrable dans le peuple colombien.

Dans une interview de la Revista Bocas, on sait que la musique est née de manière prématurée dans un situation critique : Sa mère, Cristina Hinojosa, est une fille de tifo et de fibre haute, car elle a besoin de pratiquer une partie anticipée pour sauver sa vie. En conséquence, Cuadrado tardó en hablar.

« Quizá impressionné par un monde pour ce qui n’est pas encore listé, le petit Egidio a créé sans avoir à le dire. Comme dans une espèce d’essai de prestige avec celui qui avait de vivre la vie, il devait entendre avec señas. En milieu de sa boue , a appris à écouter sur toute la musique qui l’enchante », a déclaré l’interview écrite en 2017.

La vie d’Egidio Cuadrado

Sa mère était une figure importante dans sa vie. Fue elle quien le regaló su primer accordeón de verdad, après que son hermano mayor, Hugue, lo regañara constamment en usar el suyo. Alors, Il s’est donc lancé dans son chemin vers la musique, s’initiant à l’accordéon sans aucun type d’instruction formelle et sans savoir lire les partitions, mais avec une capacité innée pour écouter et reproduire ce que l’on entend.

Le premier instrument qui jouait était un accord de clavier, avec celui qui n’était pas interprété en solo, mais aussi des cumbias et des rancheras. De fait, sa première chanson n’a pas été un vallenato, sino ‘Así soy yo’, une cumbia d’Aniceto Molina et bientôt dans sa vie a développé un enthousiasme pour les rancheras de Antonio Aguilar et Vicente Fernández.

En 1985, Egidio Cuadrado ganó el Festival de la Leyenda Vallenatal’un des événements les plus importants pour les musiques de ce genre. Ce journal a cimenté sa carrière, mais son vrai passage à la reconnaissance massive l’a amené peu après, lorsqu’il a connu le chanteur Carlos Vives.

Aunque Vives ya déjà tenido éxito comme acteur et chanteur de balada et rock, fue Cuadrado qui l’a accompagné pour explorer les sonidos vallenatos. Votre collaboration a commencé dans la série télévisée Escalonaoù Cuadrado a été chargé d’enseigner à Vives les chansons du compositeur emblématique Rafael Escalona.

La relation entre les ambos a été la plus grande de la série télévisée et des autres, en 1993, a révolutionné le vallenato avec le lancement de l’album Classiques de la Provinceune proposition qui combine les sons traditionnels de l’accordéon, de la caisse et de la guacharaca, avec des éléments de rock, pop et balada.

Même si, selon un principe, certains puristes critiquent l’idée de fusionner des générations, le disco a été un succès rond, pas en solo en Colombie, mais au niveau international, et a marqué un avant et un après dans l’histoire du vallenato.

Depuis lors, Egidio Cuadrado a été une pièce fondamentale dans la carrière de Carlos Vives et dans l’exito de La Provincia, la bande qui accompagnait le chant Samario dans la conquête des scénarios dans tout le monde.

Au total, vous trouverez plus de 11 discothèques ensemble et vous pourrez jouer sur tous les continents. Le groupe a également collaboré avec de grandes personnalités de la musique internationale comme Gloria Estefan, Julio Iglesias et Kike Santander, apportant l’accord vallenato à de nouveaux horizons.

En dépit de sa renommée et de son succès international, Egidio a toujours une connexion profonde avec sa race et avec le peuple colombien. Vous connaissez votre style humble et vos caractéristiques vestimentaires : les abarcas, les camisas de rayas tipo leñador et la mochila gonflable vacía.

Sans embargo, en ce qui concerne votre santé, vous n’êtes pas confronté à des difficultés. En 2022, une grave gastrite l’a amené à des soins intensifs et l’a obligé à assister à des concerts importants dans des villes comme Londres et Paris, qui a été remplacé par le roi vallenato Christian Camilo Peña.

Même si nous avons vécu des moments difficiles, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, le Cuadrado est toujours resté sobreponerse. Il y a une huella dans la vallée, pas seulement par votre maestria avec l’accordéon, mais aussi par votre action en face de la vie et de la musique.

Un des épisodes les plus émouvants de votre vie a été lorsqu’il a remporté le trophée du Festival Vallenato auprès du président Belisario Betancur, un geste qui reflète votre vision de l’élevage de la vallée plus loin des frontières de votre terre natale.

Par ailleurs, sa relation avec Carlos Vives a été cataloguée comme un « mariage » musical qui a duré plus de 25 ans. Pendant toute la durée de ce temps, Cuadrado a été témoin et a participé à l’évolution du vallenato, contribuant à sa transformation sans perdre son essence.

En paroles d’Egidio : « Le vallenato ne se chante pas avec le pelo », réaffirmant les critiques selon lesquelles il a reçu le principe du style roquero et du mépris de Vives, et affirme que l’importance était la qualité de la musique et le respect des aires. traditionnelles du genre.

Oui, sur le long terme de sa carrière, Cuadrado a l’opportunité d’interpréter des chansons qui se sont converties en lui de la vallée moderne, comme « La Gota Fría », « Amor Sensible », « Jaime Molina », « La Tierra del Olvido » , entre autres. Ces thèmes ont transcendé les générations et les frontières, aidant à consolider cette musique comme un genre de portée mondiale.

Ce mois-ci, il y a 71 ans, Egidio Cuadrado a déjà été un joueur inestimable. Même si l’éducation et les problèmes de santé sont limités à certaines occasions, votre amour pour la musique reste intact. C’est aussi ce qu’il dit, « la musique est une profession que personne n’a à l’âge, et qui se lance jusqu’à ce que Dios veuille ».

