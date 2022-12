Paddy’s Rewards Club Chase: Blue Lord en lice pour Champion Chase avec Leopardstown romp | Nouvelles de la course

Blue Lord est apparu comme une menace potentielle pour Energumene, coéquipier vainqueur de Queen Mother Champion Chase, après un succès impressionnant au Paddy’s Rewards Club Chase à Leopardstown.

Le joueur de sept ans était au premier rang des chasseurs novices la saison dernière pour Willie Mullins, avec des victoires en première année à Leopardstown et Punchestown prenant en sandwich une troisième place dans l’Arkle à Cheltenham.

Après avoir fait une réapparition réussie dans Clonmel Oil Chase le mois dernier, Blue Lord a chuté en voyage et est monté en classe pour ce concours de première année et était le deuxième favori 2-1 derrière son compagnon d’écurie de première classe et multiple vainqueur de Leopardstown Chacun Pour Soi.

Le concours de deux mile un furlong s’est déroulé à un tel rythme que Chacun Pour Soi, qui fera officiellement 11 dans quelques jours, a semblé avoir du mal à partir au galop.

Il a réussi à se mettre en lice en approchant de la deuxième clôture de chez lui, mais une mauvaise erreur l’a mis une fois de plus sur le pied arrière et il a finalement dû se contenter d’honneurs mineurs en troisième.

Blue Lord, d’autre part, a beaucoup voyagé sous la direction de Daryl Jacob et après s’être frayé un chemin vers l’avant au début de la ligne droite, il a propulsé 11 longueurs d’avance sur le capitaine Guinness.

Coral a réagi en réduisant sa cote Champion Chase à 10-1 de 20-1, avec Energumene le favori 4-5, alors qu’il est 6-1 de 12s pour le plus long Ryanair Chase.

Mullins a déclaré: “C’était très intelligent, je pensais qu’ils allaient trop vite pour lui ici et ils sont allés vite.

“Je visais deux milles et demi pour lui cette année, mais il semble qu’il pourrait être un cheval Champion Chase après cette performance. Certes, le cadran revient à deux milles maintenant plutôt que de sortir à deux et demi. Cela signifie simplement qu’il s’améliore.

“Je n’ai pas pensé à l’endroit où il va, mais je suis sûr qu’il existe un programme là-bas pour ces chevaux de deux milles.”

Image:

Paul Townend équitation Chacun Pour Soi effacer le dernier à Leopardstown





De Chacun Pour Soi, il a ajouté : “J’étais absolument ravi de lui – il a commencé à faire des sauts formidables dans le dos.

“Il vient de rencontrer l’avant-dernier tout faux et cela l’a mis hors course à un moment crucial, mais j’ai été très encouragé par sa performance.

“Peut-être qu’il a juste besoin de sortir un peu plus longtemps en voyage à son âge. Paul était très content de la façon dont il allait, mais il a fait l’erreur et cela lui a coûté toutes les chances qu’il avait.”