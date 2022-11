Paddy Power Gold Cup: Ga Law se lève pour refuser French Dynamite à Cheltenham pour Jamie Snowden | Nouvelles de la course

Ga Law a terminé en beauté pour coller French Dynamite et donner à l’entraîneur Jamie Snowden et au jockey Jonathan Burke la victoire dans la Paddy Power Gold Cup à Cheltenham.

Seul Tranquil Sea d’Edward O’Grady en 2009 avait ramené le handicap historique à travers la mer d’Irlande depuis Bright Highway en 1980 – mais tout cela semblait sur le point d’être oublié alors que French Dynamite de Mouse Morris voyageait comme le vainqueur tout au long.

Alors que beaucoup de derrière ont enduré des passages difficiles ou commis des erreurs, Darragh O’Keeffe s’est assis dans le siège du box sur French Dynamite, juste derrière le leader Storm Control.

Ga Law passe devant dans la Paddy Power Gold Cup





Alors que le peloton tournait dans la ligne droite avec deux à sauter et que Storm Control pleurait assez, French Dynamite était laissé devant et semblait toujours plein de course.

Il Ridoto, Simply The Betts, Midnight River et Ga Law étaient à portée de voix, mais lorsque French Dynamite en a bien sauté deux, il a semblé l’avoir scellé.

Malheureusement pour ses partisans, il a mal rencontré la dernière clôture, perdant de son élan et donnant à Ga Law (5-1) – qui avait couru une belle course à Aintree le mois dernier à son retour d’une absence de 603 jours – et Burke une chance qu’ils le feraient ne pas abandonner, repoussant le ralliement French Dynamite de trois quarts de longueur, avec Midnight River troisième.

“C’est un après-midi émouvant. Nick Foot est décédé d’un cancer. Ils étaient six à venir à Cheltenham année après année et ils ont mis en place ce partenariat (The Footie Partnership) avec l’idée de revenir ici et d’espérer gagner un gros prix. course à Cheltenham. Et ça y est – c’est tout le mérite de ces cinq gars derrière moi”, a déclaré Snowden.

“Je pense que Nick Foot aurait eu un petit-fils hier, donc tout s’est mis en place.

Daryl Jacob chevauche Ga Law en 2020





“Tout le mérite doit revenir à ma fille en chef qui l’a soigné après une blessure. Il a eu 600 jours de congé avec une blessure au tendon. Ma fille en chef et les vétérinaires ont fait un travail formidable pour le récupérer.

“Il a couru une grande course à Aintree et s’est avancé pour gagner cela. C’est charmant. Nous étions troisièmes avec Pleasant View il y a quelques années après qu’il ait gagné au Festival cette année-là, alors j’espère que ce type pourra y aller et emboîter le pas et gagner au Festival l’année prochaine. Ce serait bien.”

Il a poursuivi: “Les grands gagnants du samedi, c’est ce dont il s’agit, mais les gagnants de tous les jours comptent beaucoup pour tout ce qui va de l’avant. Nous avons eu la chance d’avoir un vainqueur du Festival dans le passé et il n’y a rien comme Cheltenham et ces grandes courses, c’est donc une merveilleuse performance d’équipe pour le récupérer.

“Il est très légèrement couru, ce n’était que sa deuxième course en dehors de la compagnie des novices. Sa première course était dans le Old Roan (à Aintree). Il était hors d’une marque de 142 et il était évident que nous devions descendre l’itinéraire du handicap et nous allons profiter d’aujourd’hui et voir ce que demain nous réserve, mais sur le dos de cela, il veut certainement monter en voyage. Nous n’hésiterions pas à parcourir trois milles.

“Quand il s’est blessé, c’était avant les fêtes de printemps de son année novice, j’ai dit aux gars, ‘ne vous inquiétez pas pour ça – nous gagnerons le Paddy Power en 2022’. Mais c’est très bien de dire que alors.

“Pour le remettre d’une blessure et le soigner à travers tout cela et le remettre en forme et lui faire courir la préparation … évidemment, le terrain n’a pas nécessairement été idéal pour lui faire une course de préparation, nous luttions comme c’était trois semaines seulement après l’Old Roan et c’était assez serré, mais nous savions qu’il s’agissait de l’année pour cette course.”