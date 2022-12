Paddy Pimblett remercié par un fan pour lui avoir sauvé la vie après avoir parlé de la santé mentale des hommes | Nouvelles MMA

Paddy Pimblett a été bouleversé après avoir été remercié par un fan pour lui avoir sauvé la vie après avoir parlé de la santé mentale des hommes plus tôt cette année.

Le joueur de 27 ans a dédié sa victoire sur Jordan Leavitt à l’O2 Arena de Londres en juillet à feu son ami Ricky, dont il avait appris la mort quelques heures avant la pesée d’avant-combat.

Sur le premier épisode de la websérie UFC 282 intégréPimblett a été approché et remercié par Grant Edmond pour ses paroles lors d’un événement de rencontre à Las Vegas, et a été visiblement ému par le geste.

Paddy Pimblett était au bord des larmes après qu’un fan ait déclaré à la star de l’UFC que son discours sur la santé mentale à l’UFC de Londres en juillet lui avait sauvé la vie.



“Cela signifie plus que n’importe quel combat, quelqu’un me dit qu’il ne s’est pas suicidé à cause de ce que j’ai dit”, a déclaré Pimblett. UFC intégré. “Ça vous amène ici.”

Edmond a également raconté sa propre expérience, expliquant pourquoi il voulait remercier le combattant Liverpudlian MMA en personne.

“J’ai traversé une période difficile cette année et j’étais très suicidaire, et le message de Paddy quand il était sur le ring à parler de son copain décédé m’a sauvé la vie”, a déclaré Edmond. UFC intégré.

“Je voulais juste lui dire merci.”

En août, Pimblett a dit Sports du ciel “les gens avec une plate-forme devraient essayer d’aider” tout en parlant franchement à quel point il avait été submergé par les réponses depuis qu’il avait parlé de la santé mentale des hommes après le suicide de son ami.

“Je pense que les gens dans une position comme moi avec une plate-forme devraient essayer d’aider les gens”, a déclaré Pimblett. “C’est bien d’être gentil et moi de prendre le micro et de dire ça en entrevue ne coûte rien. D’autres personnes sont trop soucieuses de leur propre image et de l’argent en banque pour faire des choses comme ça.

“J’ai reçu des tas de messages, des gens disant “sans toi, je ne serais même pas là maintenant”. de quelque chose que vous avez dit ».

“Ce n’est pas quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Je voulais juste aller me battre. J’aime être frappé et frapper les gens et divertir en même temps, c’est ce que je fais bien.

“Mais il y a des choses plus importantes dans le monde qui ne sont pas abordées et je pensais juste mentionner quelque chose. Il y a plus qu’un simple combat.

“Ce n’est pas seulement Ricky, plusieurs gars à Liverpool se sont suicidés. Certains que je connais, d’autres que je ne connais pas. C’est quelque chose que j’ai beaucoup vu ces derniers temps. Vous le voyez partout sur les réseaux sociaux. Cela m’a frappé comme une tonne de briques quand c’est arrivé avec Ricky.

“Je ne l’avais pas vu depuis deux ou trois mois. Je ne vais pas m’asseoir ici et dire qu’il était l’un de mes meilleurs amis, mais c’était une connaissance que j’avais et si je le voyais dehors, nous resterions debout là pendant 15 minutes à parler.”

Si vous avez été touché par le sujet abordé dans cette histoire et que vous souhaitez plus d’informations sur les organisations qui peuvent vous fournir de l’aide et du soutien, cliquez ici.