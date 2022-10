Paddy Pimblett écrase les Marines américains avec facilité pendant l’entraînement

La star britannique de l’UFC, Paddy Pimblett, a connu une ascension fulgurante dans le spectre des combats professionnels grâce à ses immenses compétences et à ses bouffonneries étranges. Paddy le méchant a poussé son régime d’entraînement extravagant un cran plus haut en se mêlant aux Marines américains au Camp Pendleton à San Diego. Dans une vidéo récente, le Britannique a été vu en train de se bagarrer contre 10 marines américains à la fois et les résultats ont été époustouflants.

A LIRE AUSSI | Kylian Mbappe en tête de la liste des revenus du football à 128 millions de dollars, selon le rapport Forbes

Dans le cadre de sa préparation pour les prochains matchs de l’UFC, Pimblett a décidé de mettre son endurance à l’épreuve ultime. Le joueur de 27 ans a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube officielle, où il peut être vu s’entraîner, se bagarrer et entraîner avec les marines. Dans le clip, Paddy a affronté des experts en combat à 10 mains dans un combat de style Jiu-Jitsu et les a tous terrassés avec facilité.

Le pro de l’UFC est passé d’une bataille à une autre sans repos et son immense endurance a laissé tout le monde sidéré. Il semblait n’avoir lutté que contre un Marine mais a réussi à le mettre à l’écart également après l’avoir forcé à se soumettre.

La légende de Paddy pour la vidéo était la cerise sur le gâteau. “UFC vs USMC – Paddy the Baddy affronte les Marines!” Il a écrit.

Les fans de Paddy étaient ravis de voir le combattant en action. Un spectateur a qualifié les capacités de combat de Paddy de “folles”, tandis que d’autres ont été stupéfaits par son énorme endurance.

« Affronter dix Marines en pleine forme physique est insensé ; encore plus absurde, c’est qu’il l’a fait après un entraînement aussi épuisant. Paddy est une machine ! dit un autre fan.

Paddy Pimblett est l’une des sensations montantes de l’UFC en dehors de Khamzat Chimaev. Il a un dossier de 3-0 à l’UFC et a besoin d’un nouvel adversaire pour son prochain combat. Son dernier combat était contre un autre combattant britannique Jordan Leavitt. Paddy a régné en maître avec une spectaculaire victoire de soumission au deuxième tour contre Leavitt. L’Anglais n’a pas de combat prévu, mais de nombreux combattants de la catégorie des 155 livres seraient heureux d’affronter Pimblett.

Après avoir accaparé les projecteurs avec seulement trois victoires sous la bannière de la promotion, le Liverpudlian a naturellement mérité des comparaisons avec “The Notorious” Conor McGregor. Ses habitudes de bavardage et de T-bagging, associées à sa personnalité dynamique et à l’expertise de Cage Warriors, ont fait de lui un favori des fans.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici