Paddy McGuinness se déshabille complètement pour révéler les nouvelles de Top Gear sous la douche

PADDY McGuinness a opté pour une façon unique de partager le retour de Top Gear – en se déshabillant pour une douche et en amenant ses fans seuls avec lui.

Le garçon effronté de Bolton a publié une vidéo sur Instagram de lui récurant son acte dimanche soir, parlant aux fans alors qu’il se nettoyait sous l’eau chaude alors qu’il partageait un moment marquant de sa carrière.

Cheery Paddy a déclaré qu’il avait “terminé le tour du chapeau du week-end” avec son programme télévisé[/caption]

La star était assez contente de lui-même après avoir réalisé qu’il était à la télé tous les jours du week-end[/caption]

Gardant son téléphone bien-aimé juste hors de portée de l’eau, il a annoncé : “Hé, lève-toi, douche des nouvelles… Fou ça, je suis venu te parler du tout nouveau Top Gear, ça commence dans environ cinq minutes… et j’ai réalisé quelque chose . J’ai réussi le tour du chapeau !

“Maintenant, j’ai animé des émissions le jour de Noël, le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An à la télé, mais je n’ai jamais réussi le tour du chapeau. Cela signifie que j’ai un spectacle vendredi soir, samedi soir et dimanche soir.

« Le vendredi, nous sommes Question of Sport, le samedi soir, I Can See Your Voice, et le dimanche, le tout nouveau Top Gear. J’occupe ce poste depuis plus de 20 ans et cela ne s’est jamais produit. ”

« Est-ce un record ? J’ai besoin de savoir », a poursuivi le présentateur ravi. « Quoi qu’il en soit, j’ai le tour du chapeau les garçons, ça se passe sur la cheminée.

« Quoi qu’il en soit, assez fier de cela. Tout nouveau Top Gear en Thaïlande. Fait-le!”

Une poignée de copains de célébrités n’ont pas tardé à commenter la vidéo bizarre, avec la star de The Crown Jonny Lee Miller ajoutant à la liste des réalisations de Paddy en commentant: “De plus, se doucher d’une seule main n’est pas facile.”

“Pratiquez, pratiquez, pratiquez”, a répondu Paddy.

Keith Lemon a partagé : « J’ai réussi un triplé ! Mais seulement à Noël. Saluer.”

Il semble que sa célébration ait peut-être été un peu prématurée, certains téléspectateurs se connectant à la nouvelle série de Top Gear et la qualifiant de «inregardable».

Paddy, aux côtés de Freddie Flintoff et Chris Harris, a été vu se diriger vers la Thaïlande et traverser le pays dans des camionnettes.

Les gars ont révélé que la Thaïlande était obsédée par les pick-up et ils voulaient découvrir par eux-mêmes pourquoi.

Quoi qu’il en soit, le tour du chapeau est toujours un exploit impressionnant et quelque chose à célébrer à un moment difficile pour le présentateur de télé.

Paddy et sa femme Christine, 34 ans, ont choqué les fans cet été lorsqu’ils ont mis fin à leur relation.

Dans une déclaration commune en juillet, Christine et Paddy ont déclaré qu’ils visaient à être les “meilleurs parents possibles”.





Ils ont écrit: «Nous n’avions pas prévu de partager cela publiquement jusqu’à ce que nous soyons prêts, mais après le manque d’intimité entourant notre vie personnelle, nous nous sentons n’avoir d’autre choix que de clarifier.

“Il y a quelque temps, nous avons pris la décision difficile de nous séparer, mais notre objectif principal, comme toujours, est de continuer à aimer et à soutenir nos enfants.

“Nous serons toujours une famille aimante, nous avons toujours une excellente relation et vivons toujours heureux ensemble dans notre maison familiale.”

Le couple partage trois enfants ensemble, des jumeaux de neuf ans, Leo et Felicity, et Penelope, six ans.

Paddy a célébré le retour de Top Gear dimanche soir[/caption]

Paddy anime I Can See Your Voice sur la BBC le samedi[/caption]