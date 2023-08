Paddy McGuinness s’apprête à présenter une nouvelle émission où des célébrités apprennent à marcher sur une corde raide sur un câble

PADDY McGuinness est à la tête d’une nouvelle émission de Channel 4 qui voit des célébrités apprendre à marcher sur la corde raide sur un fil terrifiant.

Le présentateur, 50 ans, animera Don’t Look Down et aidera six stars courageuses à apprendre à traverser une distance de 1 000 pieds, en marchant sur 300 pieds au-dessus d’un monument londonien au profit de Stand Up To Cancer.

Paddy McGuinness est à la tête d’une nouvelle émission de Channel 4 qui voit des célébrités apprendre à marcher sur la corde raide sur un fil terrifiant[/caption]

Paddy a déclaré: «J’ai fait toutes sortes de spectacles, mais celui-ci est certainement le plus énervant!

« Je suis tellement excité d’héberger Don’t Look Down, qui sera sans aucun doute le défi de toute une vie pour toutes les personnes impliquées.

« J’ai hâte de commencer à craquer et de voir si je peux amener l’équipe à trouver le courage d’entreprendre cette marche ridiculement haute et très difficile.

« Ils ne vont pas être faciles, mais c’est pour une cause si brillante et j’espère que nous collecterons beaucoup d’argent pour Stand Up To Cancer.

« Je vais maintenant m’entraîner sur la corde à linge. »

La série en cinq épisodes, produite par South Shore, les filmera en train d’assister à un camp d’été dans les Alpes autrichiennes, encadré par des experts mondiaux de la marche en hauteur.

Une source à la télé a ajouté: «Les producteurs de casting recherchent actuellement de grands noms pour relever le défi, mais ce n’est pas pour les timides.

« Cela va vraiment repousser les limites de ce qui a été fait auparavant. »

Cela vient après que deux des émissions BBC1 One de Paddy – Catchpoint et I Can See Your Voice – aient été supprimées plus tôt cette année.

Pendant ce temps, la dernière série de Top Gear a été mise en conserve après que le co-présentateur Freddie Flintoff a été grièvement blessé dans un accident lors du tournage l’année dernière.

De plus, il a été critiqué pour le format remanié de A Question Of Sport depuis qu’il a succédé à Sue Barker en 2021.

Paddy était dans la comédie de Channel 4 Phoenix Nights en 2000, mais sa grande percée est survenue en tant qu’hôte de l’émission de rencontres ITV Take Me Out de 2010.