Paddy McGuinness révèle une opération secrète avant de réaliser que le médecin était douteux

PADDY McGuinness a révélé son opération secrète par un chirurgien voyou dans l’épisode de ce soir de Shopping With Keith Lemon.

Le présentateur de télévision doit tout dire au comédien Leigh Francis à propos de “passer sous le bistouri” et de se faire opérer des oreilles.

ITV2

Paddy a révélé qu’il avait subi une opération secrète aux oreilles[/caption]

Getty

Il a admis qu’il se sentait “gêné” par ses oreilles[/caption]

Paddy, 49 ans, révélera que lorsqu’il était plus jeune, il avait les oreilles épinglées en arrière car il était gêné qu’elles “sortent”.

Dans le dernier épisode de ce soir de l’émission ITV2, le personnage Keith demandera au père de trois enfants s’il “passerait sous le couteau”.

“Je ne reproche à personne de le faire, mais je pense qu’est-ce que tu aurais pu faire en tant qu’homme?” Paddy expliquera pendant que la paire s’entraîne ensemble.

Lorsque Keith suggère « ses oreilles », il avoue : « Je les ai fait faire. J’avais l’habitude d’avoir d’énormes oreilles décollées et j’ai toujours eu un problème avec ça.

EN SAVOIR PLUS SUR PADDY MCGUINESS RING-GO Paddy McGuinness enlève sa bague de mariage après s’être séparé de Christine PORTE-ANNEAU Paddy McGuinness repéré avec son alliance des mois après la séparation du mariage

“Le chirurgien qui l’a fait, j’ai pensé ‘il y a quelque chose qui ne va pas avec ça’ – environ deux ans plus tard, Panorama est en train de faire un exposé sur les chirurgiens voyous – il est dessus!”

L’épisode de Paddy de Shopping avec Keith Lemon survient après que la star a enlevé son alliance pour marcher sur le tapis rouge plus tôt cette semaine.

L’animateur de Take Me Out enlève et retire son groupe d’or depuis la rupture de son mariage avec Christine en juillet.

Paddy et sa femme Christine, 34 ans, ont choqué les fans cet été lorsqu’ils ont mis fin à leur relation.





Ailleurs, il a été révélé que Paddy continuerait d’être le visage des publicités alimentaires de Marks & Spencer à la suite d’informations selon lesquelles son contrat avait été annulé après sa séparation d’avec sa femme Christine.

Selon les rumeurs, la star aurait été remplacée malgré sa collaboration avec la grande marque depuis 2018.

L’animateur de Top Gear, Paddy, a travaillé aux côtés d’Emma Willis et Rochelle Humes sur les publicités et gagnerait une somme à six chiffres avec le détaillant.

Il a été rapporté qu’il devait être remplacé par Dame Kelly Holmes et le juge Strictly Come Dancing Anton Du Beke.

Un représentant de M&S a déclaré au Sun : “Nous continuons à travailler avec Paddy et il fait toujours partie de notre famille M&S.”

Malgré sa séparation d’avec Christine après 11 ans de mariage, plus tôt ce mois-ci, Paddy a révélé qu’il portait toujours son alliance.

Dans une déclaration commune plus tôt cette année, Christine et Paddy ont déclaré qu’ils visaient à être les “meilleurs parents possibles”.

Ils ont écrit: «Nous n’avions pas prévu de partager cela publiquement jusqu’à ce que nous soyons prêts, mais après le manque d’intimité entourant notre vie personnelle, nous nous sentons n’avoir d’autre choix que de clarifier.

En savoir plus sur le soleil NO SHOW Un homme fait pleurer un enfant à Disney World en lui bloquant la vue, mais les gens sont de son côté JEAN-IUS Je suis grande taille et j’ai trouvé le jean parfait au supermarché, c’est une aubaine

“Il y a quelque temps, nous avons pris la décision difficile de nous séparer, mais notre objectif principal, comme toujours, est de continuer à aimer et à soutenir nos enfants.

“Nous serons toujours une famille aimante, nous avons toujours une excellente relation et vivons toujours heureux ensemble dans notre maison familiale.”

Le shopping avec Keith Lemon continue ce soir à 22h sur ITV2