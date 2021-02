Paddy McGuinness révèle l’horreur après que le candidat Take Me Out ait apporté un jouet sexuel à Fernandos et le lui montre

PADDY McGuinness a renversé les haricots sur certains des moments les plus torrides de Take Me Out d’ITV.

La star de la télévision, 47 ans – qui était célèbre pour sa phrase d’accroche « no likey, no lighty » – a révélé son horreur quand l’un des concurrents a apporté un jouet sexuel à Fernandos – puis le lui a montré.

L’animatrice Paddy a raconté comment une vilaine femme célibataire sans nom a raconté aux producteurs ses projets impertinents avec un prétendant potentiel.

S’adressant à Ralf Little sur son Deux pintes avec Will et Ralf podcast, Paddy a déclaré: « L’un des producteurs me disait que cette fille était arrivée à ce rendez-vous et qu’elle avait un vibromasseur dans son sac, et il m’a dit: ‘Qu’est-ce que c’est?’

«Elle a dit: ‘Oh, c’est pour nous ce soir, nous allons l’utiliser. Quand vous entendez des trucs comme ça, je me suis dit’ Quoi? ‘ C’est comme quand vous êtes enfant et que vous lisez les magazines pour adultes et que vous dites: « Cela ne m’arrive jamais ». «

Paddy a également expliqué pourquoi il passait plus de temps avec les hommes de la série, qui apparaissaient toujours seuls dans la série.

Il a dit: «J’avais l’habitude de faire une règle pour Take Me Out.

«Je répéterais plus avec les gars parce qu’ils étaient seuls et qu’ils étaient nerveux.

«Les filles, il y en a 30 ensemble, elles sont à la télé, elles rigolent bien.

«J’arrivais à répondre à quelques questions et je les laisserais parce que je ne voulais pas qu’ils se familiarisent trop avec moi quand nous enregistrions.

«Une grande partie était ad-libbed afin que je puisse le garder frais. Je passerais plus de temps avec les gars.

« Quand j’entendais des choses sur ce qui s’était passé, avec eux qui dormaient ensemble et tout le reste, je me disais: » Vraiment? Elle? Je n’aurais jamais pensé ça depuis un million d’années « .

« Mais ce sont des jeunes, non? C’est ce que nous faisions à l’époque. J’étais comme ça seulement parce que je suis vieux, mais à l’époque je me disais: ‘Ouais, ça semble assez standard, pourquoi pas?' »

À la grande consternation des fans, l’émission de rencontres ITV très appréciée a été supprimée en février dernier car les patrons pensaient que le programme avait « suivi son cours » après avoir été diffusé pendant neuf ans.

Take Me Out s’est concentré sur un homme célibataire arrivant dans le «Love Lift», qui devait convaincre 30 filles de garder leurs lumières allumées pour lui.

Après plusieurs tours, il a pu choisir une fille parmi celles qui restaient pour prendre un rendez-vous sur l’île de Fernando – un lieu fictif à Puerto de la Cruz, à Tenerife.

Vous pouvez toujours regarder les anciens épisodes de l’émission maintenant sur BritBox.