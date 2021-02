Paddy McGuinness a pris un coup à Simon Cowell sur leur approche différente de la parentalité.

La star de Take Me Out, 47 ans, est mariée à la mannequin de 32 ans Christine et le couple est parent des jumeaux Penelope et Leo, nés en 2013, et de leur fille Felicity, née en 2016.

Le magnat de X Factor, Simon, 61 ans, est fier de son fils Eric – qui aura sept ans le week-end prochain – qu’il a accueilli avec sa petite amie Lauren Silverman.

Paddy dit qu’il est un père expérimenté et a jeté de l’ombre sur Simon qui a déclaré qu’il avait laissé le changement de couche à la nounou de son fils en 2014.







En visant, Paddy a déclaré au Sun dimanche: «Je me souviens avoir vu quelque chose quand Simon Cowell avait son fils, racontant qu’il ne pensait même pas à faire des couches, qu’il n’avait jamais fait de couches, et je pense en quelque sorte, Vous devez gagner vos galons parentaux, vous devez le faire.

«Vous devez avoir du caca sous vos ongles, couvert de p ** s et tout le reste et cracher et tout le reste.

«Si vous ne l’avez pas fait, vous n’avez jamais complètement embrassé le tout.







«J’ai l’impression qu’en tant que personne, cela vous rend également plus fort, à cause de tout ce que vous avez vécu.

Paddy a fièrement parlé de ses trois enfants et a aidé à éliminer la stigmatisation des enfants autistes après que ses enfants aient été reconnus atteints de la maladie.

Paddy et sa femme Christine ont révélé que leurs jumeaux avaient reçu un diagnostic de trouble du comportement en 2017, leur fille cadette montrant des signes similaires d’autisme trois ans plus tard.

Dans une interview sincère avec The Mirror en 2019, Paddy a déclaré: «Avec l’autisme, vous pouvez vous sentir comme si vous étiez seul, le monde est contre vous.

«Vous êtes comme, ‘Dieu, tout le monde a la tâche facile’.»

Alors qu’il disait à l’Express l’année dernière: «Tout ce que je veux, c’est qu’ils soient indépendants.

«Peu m’importe ce qu’ils finissent par faire pour gagner leur vie, mais je veux qu’ils soient indépendants – et vous pouvez voir maintenant avec l’école et toute l’aide qu’ils obtiennent que cela se concrétise.

«J’ai juste envie de normalité, mais il faut y consacrer des heures, faire le travail et à mesure qu’ils vieillissent, ils s’habituent davantage aux choses.