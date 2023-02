Paddy McGuinness publie un commentaire séduisant sur le cliché de lingerie d’Amanda Holden alors que la star pose en sous-vêtements

PADDY McGuinness a montré son appréciation pour une photo d’Amanda Holden en lingerie – avec un commentaire séduisant.

L’animateur de télévision a posté dans les commentaires un cliché de la star de Britain’s Got Talent en sous-vêtements noirs.

Campagne JD Williams Saint Valentin 2023

Amanda Holden a posé dans un superbe ensemble de lingerie noire[/caption] Campagne JD Williams Saint Valentin 2023

Elle a posé dans une série de clichés grésillants pour JD Williams[/caption] Rex

Paddy, 49 ans, a simplement écrit : « Putain de merde ! ”

Plusieurs fans ont fait remarquer son commentaire, l’un d’eux lui disant: “Calme-toi paddy .”

Un autre a emprunté son ancien slogan à Take Me Out d’ITV, en écrivant: “‘Me likey, me lighty.”

Amanda faisait la promotion d’une ligne de lingerie spéciale avant la Saint-Valentin dans une promo pour JD Williams.

Paddy n’était pas la seule star à montrer son appréciation, Louise Redknapp écrivant: “Bloody amazing, love it .”

Tess Daly de Strictly a ajouté: “SMOKIN bébé ” tandis que Lisa Snowdon de This Morning a dit: “Wowzers chéri!”