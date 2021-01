Paddy McGuiness dit qu’il craint que sa vasectomie de 2019 n’ait pas fonctionné.

Le comédien, 47 ans, s’est rendu sur sa page Instagram vendredi pour plaisanter sur le fait qu’il était inquiet après que sa superbe épouse, Christine McGuinness, ait demandé une combinaison étrange pour le dîner jeudi soir.

Partageant le désir bizarre – d’une sucette glacée avec une tasse de thé chaud – Paddy a téléchargé une photo de la friandise froide et de la boisson réchauffante et a taquiné que son esprit s’emballait après avoir demandé le repas inhabituel.

Le drôle a tapé: « Je viens de demander à la bonne dame ce qu’elle voulait pour son souper? Je prie pour que la vasectomie ait tenu le coup! # Weirdcraving # icelollyandacupoftea # wtf # souper # stayafe. »









Ajoutant à ses inquiétudes, Christine a ensuite pris les commentaires pour expliquer qu’elle avait exhorté son mari à «faire vérifier», expliquant qu’elle avait envie de sucettes glacées Fab quand elle était enceinte auparavant.

Les vraies femmes au foyer de la beauté du Cheshire ont tapé: « Oh non!. J’ai eu envie de Fab pendant les deux grossesses, j’ai peur maintenant, je vous ai dit de le faire vérifier! »

Christine et Paddy ont déjà trois enfants ensemble – des jumeaux de sept ans Leo et Penelope, et une fille de cinq ans nommée Felicity.







En juin 2019, Paddy a révélé qu’il avait eu la chance de s’assurer qu’ils n’avaient plus d’enfants, et il a tout raconté sur la procédure douloureuse dans un message en ligne.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, Paddy a été vu allongé dans son lit avec un sac de glace sur ses morceaux.

Il a sous-titré le clip: « À la maison maintenant après avoir eu le snoo snappy snippy auld. Je me repose actuellement avec un sac de glace sur mes nadgers. »

Dans la vidéo, il a expliqué: «Eh bien, le patient McGuinness est à la maison.

«Je dois vous dire, monsieur, si vous envisagez de subir une vasectomie et que vous êtes un peu réticent comme moi …







«L’anesthésie initiale qu’ils vous donnent chez les vieux pippins – je ne vais pas mentir c’est tendre.

«Cela m’a fait pleurer mais après c’est un jeu d’enfant.

« Je me repose actuellement à la maison avec une serviette pleine de glace sur le nickedy nackedy noos. »

