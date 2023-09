Paddy McGuinness déclenche les rumeurs de redémarrage de Phoenix Nights alors qu’il retrouve la légende de la comédie de la série

PADDY McGuinness a déclenché des rumeurs sur un redémarrage de Phoenix Nights après avoir retrouvé l’une des stars de la série.

La comédie Phoenix Nights a duré deux séries de 2001 à 2002, mais Paddy, 50 ans, a donné aux fans l’espoir que la série reviendra.

Paddy a joué Patrick O’Shea dans la série comique[/caption]

Paddy, qui jouait Patrick O’Shea dans le programme, s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui avec la star d’Archie Kelly, Kenny Senior.

Et les fans n’ont pas tardé à commenter la publication, partageant leurs espoirs d’une annonce de redémarrage.

L’un d’eux a écrit : « Ramenez-le ! Le meilleur des spectacles! »

Un autre a déclaré : « Rassemblez tout le groupe Pad, la meilleure comédie britannique de tous les temps pour moi. J’adorerais s’il y avait un réveil.

Et un troisième a ajouté : « S’il vous plaît, ramenez Phoenix Nights ! »

L’émission était centrée sur les membres du club d’hommes qui travaillaient, le Phoenix Club, dans le Grand Manchester.

Le comédien Peter Kay a joué le rôle du personnage principal Brian Potter et il a déjà révélé ses plans pour un film.

Il a déclaré : « Les gens demandent toujours : « Y aura-t-il plus de Phoenix Nights ? et je peux maintenant confirmer que non – mais je pense à un film.

Cependant, Paddy a un jour insisté sur le fait que si un film était en préparation, il n’en savait rien.

Il a déclaré : « Cela n’arrive pas, laissez-moi vous le dire. Pas que je sache de . . . Je n’en fais probablement pas partie.