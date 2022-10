Paddy McGuiness licencié par Marks & Spencer au milieu de la rupture du mariage

PADDY McGuinness a été retiré des publicités alimentaires de Marks & Spencer après sa séparation d’avec sa femme Christine.

Le présentateur télé, 49 ans – qui a annoncé sa séparation d’avec Christine, 34 ans, en juillet – travaille avec la marque de grande distribution depuis 2018.

Youtube

Paddy a travaillé aux côtés de célébrités, dont Emma Willis dans les publicités[/caption]

Getty

Lui et Christine ont annoncé leur séparation de choc en juillet[/caption]

L’animateur de Top Gear, Paddy, a travaillé aux côtés d’Emma Willis et Rochelle Humes sur les publicités et aurait gagné une somme à six chiffres.

Maintenant, il a été rapporté que ses remplaçants sont Dame Kelly Holmes et le juge Strictly Come Dancing Anton Du Beke.

Un initié a déclaré au Daily Mail: “Des offres comme celle-ci prennent fin et de nouveaux visages arrivent.”

Malgré sa rupture avec Christine, 34 ans, après 11 ans de mariage, plus tôt ce mois-ci, Paddy a révélé qu’il portait toujours son alliance.

En savoir plus sur Paddy McGuinness UN VISAGE COURAGEUX Christine McGuinness n’est «pas d’accord» et «anxieuse» de voir l’ex Paddy aux NTA homme van Paddy McGuinness se prélasse dans un camping-car de luxe après s’être séparé de sa femme Christine

Dans une déclaration commune plus tôt cette année, Christine et Paddy ont déclaré qu’ils visaient à être les “meilleurs parents possibles”.

Ils ont écrit: «Nous n’avions pas prévu de partager cela publiquement jusqu’à ce que nous soyons prêts, mais après le manque d’intimité entourant notre vie personnelle, nous nous sentons n’avoir d’autre choix que de clarifier.

“Il y a quelque temps, nous avons pris la décision difficile de nous séparer, mais notre objectif principal, comme toujours, est de continuer à aimer et à soutenir nos enfants.

“Ce n’était pas une décision facile à prendre, mais nous allons de l’avant en tant que meilleurs parents que nous puissions être pour nos trois beaux enfants.





“Nous serons toujours une famille aimante, nous avons toujours une excellente relation et vivons toujours heureux ensemble dans notre maison familiale.”