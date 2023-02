Paddy Kirk d’Emmerdale envisage de se suicider dans un scénario percutant

EMMERDALE prépare une histoire de suicide poignante pour Paddy Kirk en difficulté.

Le vétérinaire – qui est joué par l’acteur Dominic Brunt dans le feuilleton ITV – a du mal depuis que sa femme Chas Dingle l’a trompé et a détruit leur mariage.

Les téléspectateurs ont vu des indices ces dernières semaines alors que Paddy s’est isolé de ses amis et de sa famille.

Et maintenant, le feuilleton ITV a annoncé que le mois prochain, Paddy envisagerait de se suicider.

Se sentant seul et luttant pour trouver sa place dans la vie des gens, Paddy commencera à avoir des pensées suicidaires et alors qu’il les combat, le public verra la véritable étendue de la profonde dépression de Paddy.

Ce soir, Paddy décidera soudainement de quitter le village, sans en parler à ses amis et à sa famille.

Bien que Paddy soit bientôt retrouvé dans une maison d’hôtes, il sera clair qu’il a des problèmes de santé mentale et qu’il ne prévoit pas de renouer avec ses proches avant un certain temps.

En mars, Paddy retournera dans son village, où, à l’insu de ses amis proches, il fera des adieux voilés avant de repartir dans le but de mettre fin à ses jours.

Les chercheurs et écrivains du programme Emmerdale ont travaillé en étroite collaboration avec les Samaritains et Andy’s Man Club afin de raconter l’histoire de Paddy de la manière la plus authentique possible.

La productrice Laura Shaw a déclaré: “Dès que nous avons commencé à discuter de cette histoire, nous savions qu’il était vital pour nous de bien faire les choses et que nous devions ouvrir la conversation sur la dépression et le suicide chez les hommes.

“Paddy est généralement très insouciant dans la vie, toujours en train de plaisanter et de rire, mais ce que nous voyons, c’est que les événements récents ont vraiment fait des ravages.

“Bien qu’il soit populaire et qu’il ait beaucoup d’amis et de famille autour de lui, Paddy commence à se sentir de plus en plus seul, isolé et submergé par ses sentiments, ce qui le conduit à avoir des pensées très sombres.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Samaritans et Andy’s Man Club à chaque étape de cette histoire et leur soutien et leur perspicacité incroyables nous ont aidés à façonner le voyage de Paddy en un véritable reflet de ce que des milliers d’hommes traversent malheureusement chaque année.”

L’acteur Dominic Brunt a déclaré : « C’est un immense honneur et une grande responsabilité de représenter cette histoire.

« C’est un problème inhérent à la société d’aujourd’hui que la plupart des hommes ne parlent pas assez de leurs problèmes.

«Nous les embouteillons, nous ne voulons déranger personne, nous devenons gênés, nous pensons que nous devons être forts et ne pas montrer de faiblesse.

“Si cette histoire peut éclairer le problème ou apporter ne serait-ce qu’un petit changement à la perspective ou au point de vue de quelqu’un, alors cela en aura valu la peine.

“C’est également un privilège de travailler aux côtés des Samaritans et du Andy’s Man Club pour mettre en lumière ce problème.”

Lorna Fraser, responsable exécutive du service de conseil aux médias des Samaritains, a déclaré: «L’histoire de Paddy crée une opportunité de montrer aux autres, en particulier aux hommes d’âge moyen, aussi difficiles que puissent devenir les temps, il est toujours possible d’obtenir de l’aide et de s’en sortir, et finalement de récupérer.

“La dépression et le suicide sont des sujets extrêmement sérieux, nous sommes donc ravis d’avoir vu les producteurs travailler si dur pour s’assurer qu’ils ont bien raconté cette histoire.

“Nous encourageons toute personne touchée par cette histoire à tendre la main aux Samaritains, nos incroyables bénévoles sont toujours là pour écouter, jour et nuit.”

Neil Waine du Andy’s Man Club a commenté : « L’ANDYSMANCLUB est une organisation caritative de prévention du suicide pour hommes, proposant des groupes de soutien entre pairs gratuits dans plus de 100 lieux au Royaume-Uni et en ligne.

“Nous voulons mettre fin à la stigmatisation entourant la santé mentale des hommes et aider les hommes grâce au pouvoir de la conversation et nous sommes absolument ravis qu’ITV et Emmerdale abordent ce sujet d’une importance vitale et contribuent à faire prendre conscience que #ITSOKAYTOTALK.”