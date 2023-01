Paddy et Christine McGuinness se réunissent pour une sortie en famille le jour de l’an après leur séparation

PADDY et Christine McGuinness se sont réunis pour une sortie en famille le jour de l’An après leur séparation.

L’ancien couple a visité le lac Redsmere, Macclesfield, pour nourrir les canards avec leurs trois enfants.

Instagram

Christine McGuinness a passé une journée en famille le jour de l’an[/caption] Instagram

Le mari séparé Paddy l’a rejointe avec leurs trois enfants[/caption]

Les parents ont pris des photos individuelles au bord du lac pittoresque et Paddy s’est même offert une glace.

La star de Top gear a écrit : “Beau début d’année. #janvier.”

Tandis que Christine postait une photo d’elle sur Imstagram et écrivait : “Première photo de 2023

HNY tout le monde, j’espère que vous allez tous bien et en sécurité. Quoi que vous ayez choisi de faire, j’espère que vous avez choisi ce qui vous convenait le mieux !

Je suis resté à la maison et je me suis réveillé avec mes bébés aujourd’hui, nous sommes allés nourrir les canards début d’année parfait .”

Les fans étaient heureux de voir que la paire séparée s’entendait bien.

L’un d’eux a écrit: “J’aime la façon dont vous faites tant de choses ensemble en tant que famille!”

Un deuxième a commenté: “Ravi de vous voir faire des choses avec la famille.”

Christine a déclaré qu’elle avait sonné le Nouvel An à la maison de manière discrète, n’étant pas sortie pour l’occasion depuis l’âge de 19 ans.

Pendant ce temps, elle et sa proche amie Chelcee Grimes ont révélé qu’elles espéraient “créer plus de souvenirs” ensemble au cours de l’année à venir.

La maman de trois enfants, âgée de 34 ans, a récemment été aperçue en train d’embrasser son meilleur ami.

Christine a partagé une vidéo alors qu’elle revenait sur sa dernière année, qui présentait des aperçus du footballeur Chelcee.

Elle a dit à ses abonnés: “Plus que prêt pour 202FREE HNY Merci de rester avec moi cette année, je vous apprécie.”

Chelcee a répondu: “Quelle année. Fier de toi voici 2023 < c'est Nozeco”

Christine lui a demandé : “Où allons-nous l’année prochaine ?”

En réponse, le footballeur a fait remarquer: “Partout où nous pouvons créer plus de souvenirs.”

Christine et le présentateur de Top Gear, Paddy, ont annoncé qu’ils se séparaient après 11 ans de mariage au début de l’année dernière.

À l’époque, une déclaration commune sur leurs pages Instagram disait: “Il y a quelque temps, nous avons pris la décision difficile de nous séparer, mais notre objectif principal, comme toujours, est de continuer à aimer et à soutenir nos enfants.”

Ils vivent toujours ensemble dans leur maison familiale à Manchester avec leurs trois enfants.

Depuis lors, Christine a passé beaucoup de temps avec la nouvelle meilleure amie Chelcee – qui est également une star de la musique – après leur rencontre en tant que concurrente de l’émission de défi sportif ITV The Games en janvier dernier.

Depuis cette diffusion, ils ont été ensemble à l’étranger en Croatie, à Santorin et en Crète.

En juin, The Sun on Sunday les a photographiées marchant bras dessus bras dessous lors de vacances entre filles avec d’autres copines en Croatie.

Parlant de son amitié avec Chelcee pour la première fois, Christine a déclaré au magazine Fabulous cet été : « Chelcee est mon âme sœur. Tout de suite depuis le jour où je l’ai rencontrée; Je l’ai juste aimée.

« Elle est hilarante. Et honnêtement, c’était juste le meilleur moment de la série.