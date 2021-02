Paddy et Christine McGuiness dévoilent les défis de l’éducation des enfants autistes dans le documentaire de la BBC1 Autism and our Family

Il est un présentateur de télévision de haut niveau, elle est un mannequin magnifique – ensemble Paddy et Christine McGuiness forment un couple qui semble mener une vie dorée.

Mais ils sont sur le point de révéler les défis auxquels ils sont confrontés dans les coulisses dans un nouveau documentaire de la BBC1, Autism and our Family.

Paddy, 47 ans, co-animatrice de Top Gear, et Christine, 32 ans, ont appris en 2017 que leurs jumeaux, Leo et Penelope, maintenant sept ans, avaient le trouble.

Puis l’année dernière, leur plus jeune enfant, Felicity, âgée de quatre ans, a également été diagnostiquée.

Comme 2,8 millions d’autres familles britanniques, elles sont toujours en train de composer avec leur situation et l’émission unique les verra partager leur histoire personnelle avec les téléspectateurs.

Dans le document unique, diffusé cette année, ils examineront leur propre famille et d’autres personnes pour les aider à répondre à certaines des nombreuses questions posées par un diagnostic d’autisme.

Paddy et Christine rencontreront d’autres parents, des pédiatres de premier plan et des experts de pointe en développement de l’enfant pour en savoir plus sur la condition de leurs enfants.

Ce n’est pas la première fois que le mari et la femme essaient d’aider les autres dans une situation similaire à eux-mêmes.

L’année dernière, ils se sont laissés transformer en versions de dessins animés d’eux-mêmes pour apparaître dans un épisode spécial de dessins animés pour enfants, Daisy et Ollie.

La série Channel 5 s’adresse aux enfants d’âge préscolaire et a diffusé un épisode spécial le 2 avril pour la Journée mondiale de l’autisme.

Appelé, Comment puis-je me faire des amis avec Theo, le spectacle, conçu avec l’aide de la National Autism Society, a appris aux enfants comment se lier d’amitié avec d’autres enfants autistes.

L’histoire a suivi le personnage principal Daisy alors qu’elle présente Ollie à son cousin Theo, qui a du mal à s’adapter à lui.

Paddy et Christine ont joué les parents de Theo qui ont aidé Ollie à comprendre pourquoi Theo trouvait les choses difficiles et comment son autisme signifie qu’ils comprennent les choses différemment.

L’autisme est un trouble du développement avec une variété de symptômes. Les personnes touchées se retrouvent souvent avec des problèmes de communication et d’interaction, et elles peuvent également avoir du mal à comprendre ce que les autres ressentent ou pensent.

Ce n’est pas une maladie ou une maladie et la plupart des personnes autistes naissent avec le trouble, qui se présente à un âge précoce. Il n’y a pas de «remède» mais une aide est disponible et les personnes autistes peuvent mener une vie longue et bien remplie.

Paddy a déjà parlé de ses enfants. Il a déclaré: « Tout ce que je veux, c’est qu’ils soient indépendants. Je me fiche de ce qu’ils finissent par faire dans la vie, mais je veux qu’ils soient indépendants – et vous pouvez le voir maintenant avec l’école et toute l’aide qu’ils obtiennent. il se concrétise.

«J’ai juste envie de normalité, mais il faut y consacrer des heures, faire le travail et à mesure qu’ils vieillissent, ils s’habituent davantage aux choses.

Paddy a également parlé de la difficulté des verrouillages de Covid-19 et de l’enseignement à domicile.

Il a déclaré: «En général, les enfants autistes prospèrent grâce à la routine, mais quand cela change soudainement et qu’ils se rendent compte qu’ils doivent rester à la maison et ne peuvent pas sortir voir leurs amis ou aller dans un centre de jeux ou une crèche, c’est ce qui était vraiment difficile.

«C’était vraiment dur pour moi et Christine, mais les enfants n’étaient pas conscients de cela et nous avons continué comme tout le monde.

