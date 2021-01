Paddy Doherty a eu du mal à respirer entre les mots alors qu’il envoyait un message dur depuis son lit d’hôpital – avertissant tout le monde de prendre le coronavirus au sérieux.

La star de Celebrity Big Brother et Big Fat Gypsy Weddings est à l’hôpital après avoir contracté Covid-19.

À bout de souffle et avec des tubes dans le nez, l’homme de 61 ans a averti ses fans qu’ils doivent se protéger et protéger les autres de la maladie.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il a déclaré: «Je tiens à remercier chacun d’entre vous d’avoir prié pour moi.

« Je suis un peu faible et tout ça mais je suis vivant. »







(Image: Facebook)



Il a poursuivi: «Alors écoutez, je veux dire à tout le monde que c’est loin d’être une blague, c’est loin d’être une sage fissure.

« Fais attention, garde tes distances. Je sais que c’est facile de dire ça. »

Il a dit que tout le monde doit « penser à votre peuple » alors que la pandémie continue de faire rage à travers le monde.

Paddy, qui est seins nus et assis dans son lit d’hôpital, avait toujours un grand sourire sur son visage alors qu’il jurait de faire rire les gens dans sa vidéo de six minutes et demie.

« Je vais dire ceci, ne sous-estimez pas Covid. Il m’a assommé pendant six ans, c’est ce que c’est, » avoua-t-il.







(Image: Paul Davey / SWNS)



Mais il a ajouté: « Je vais tous vous faire rire. J’ai été assommé ces derniers jours.

«Je peux m’asseoir maintenant, je ne peux pas m’asseoir. Ecoute, je peux même bouger ma main, je ne peux pas faire ça.

«Ce médecin est entré en moi et m’a dit: ‘Bonjour M. Doherty’, alors j’ai dit: ‘Doc, voulez-vous me rendre service? M’appellerez-vous Paddy?’

« Alors il dit: » D’accord, tu peux m’appeler Chris « . »







(Image: PA)



Paddy a déclaré aux fans que son médecin lui avait diagnostiqué une double pneumonie et Covid-19 et qu’il recevrait des stéroïdes.

Tout en admettant qu’il a pu partager des rires avec son médecin, il a déclaré: «Mais le but de mon histoire est, soyez prudent, je ne peux pas croire que je vous parle.

« Soyez chanceux, soyez en sécurité et que Dieu vous bénisse. »

Plus tôt dans la journée, le fils de Paddy, Simey, a annoncé la nouvelle inquiétante que son père avait été admis à l’hôpital.







(Image: ITV)



Il a posté sur Facebook: «Est-ce que tout le monde peut s’il vous plaît garder mon père dans la prière car je viens de lui parler et il a une double pneumonie.

« On a également vu une griffe dans les poumons et un test positif pour Covid. Il est également sous oxygène. Gardez mon père en prière. »

L’épouse de Paddy, Roseanne Doherty, a également demandé de l’aide alors qu’elle partageait une photo d’elle et de son mari, écrivant: « Paddy a été testée positive pour COVID 19, continuez de prier pour lui.