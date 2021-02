Grinning Paddy Doherty a déclaré aux fans qu’il était « toujours en vie » après avoir été ramené à l’hôpital hier avec des difficultés respiratoires résultant de la bataille de Covid le mois dernier.

La star de Big Fat Gypsy Wedding a rayonné de soulagement en partageant deux clips de lui-même ce matin pour informer ses amis et ses abonnés de la dernière tournure de son combat contre le coronavirus.

Dans une vidéo intitulée « Je suis toujours là », Paddy, 61 ans – toujours sifflant et toussant – a expliqué comment le virus avait fait exploser son asthme.

« Bonjour, eh bien je suis vivant. Je suis vivant! Eh bien, je suis presque en vie, hahaha. C’est un bon matin, » dit-il à travers une quinte de toux.





(Image: Facebook)



«J’étais à l’hôpital hier et Dieu merci, je suis sorti tard hier soir. C’est ce que c’est.

«J’ai de l’asthme et toutes ces conneries. Quoi qu’il en soit, je veux vous souhaiter à tous une très bonne matinée. J’espère que tout va bien pour vous et passez une excellente journée.

Il a poursuivi: «Si vous pouvez dire« bonjour », c’est un bon matin, honnête envers Dieu, peu importe le genre de jour que c’est, c’est un bon matin.

«Alors écoutez-moi tout ce que je salue, vous donne un baiser, ayez de la chance et que Dieu vous bénisse tous. Soyez prudent.

Plus tard dimanche matin, Paddy s’est rendu dans un cimetière voisin pour visiter les tombes d’amis.





(Image: Facebook)



Portant plusieurs bouteilles de bière Becks qu’il a placées sur deux tombes côte à côte, Paddy a filmé le dernier lieu de repos de son ami John, décédé en 2019 à l’âge de 62 ans.

« Pauvre John Rooney. Écoutez, quel joueur de cornemuse il était, il était les genoux de l’abeille. Et c’est son fils Felix, un bon gars pour jouer du sifflet penny aussi », expliqua Paddy, tout en regardant sa caméra sur la deuxième tombe de Felix, 33 ans.

« Tous les Rooneys pour lesquels je passe du bon temps. Je les ai aimés, j’ai du bon temps pour eux. »

Montrant les bières perchées sur chacune des tombes, Paddy a poursuivi: « Alors un verre là-bas et un verre là-bas. Donnez-moi ce verre ici, donnez-moi cette pinte. À John Rooney, au fils Félix et au jeune Paddy là-bas, soyez chanceux et que Dieu vous bénisse.

« Quelle tragédie, père et fils l’un à côté de l’autre, » ajouta-t-il en sirotant sa bouteille.





(Image: Facebook)





(Image: Facebook)



Paddy semblait de bonne humeur après sa deuxième course à l’hôpital liée à Covid, alors qu’il faisait face à la mort en janvier après avoir contracté le virus mortel.

Les médecins et les infirmières se sont battus pour le sauver et ont réduit ses chances de survie à seulement 50%.

Il a été mis sous stéroïdes pour donner à ses poumons une chance de lutter contre les dommages et a été libéré de l’hôpital après que de courageux travailleurs du NHS l’aient fait passer.

Les qualifiant de «vrais anges», Paddy a déclaré: «Les personnes les plus importantes que j’ai jamais vues dans ma vie sont des infirmières et des médecins. C’est une équipe formidable.









«Ils savent exactement ce qui se passe, ils savent qu’ils peuvent l’attraper plus rapidement et ils mettent leur vie en danger … Je n’ai jamais rien vu de tel.

«Ce sont les vrais mots de Dieu, ce sont les vrais anges.

« Il n’y a pas de gens comme eux, entre la police, les pompiers, mais ces infirmières et médecins, ils ont des nerfs d’acier. »