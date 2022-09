Paddleboarder perd son téléphone ; le plongeur le trouve le lendemain

ROCKPORT, Massachusetts (AP) – Lorsque Laura Hernandez est tombée à l’eau et a perdu son iPhone alors qu’elle faisait du paddle au large du Massachusetts au début du mois, elle a pensé qu’il était probablement parti pour de bon.

Mais le lendemain, la femme de New York est retournée à la plage de Rockport et a approché l’instructeur d’un cours de plongée sous-marine novice et lui a expliqué sa situation.

L’instructeur Larry Bettencourt lui a dit que les chances de le trouver, même avec son boîtier rose distinctif, n’étaient pas bonnes, mais il a dit à la classe de garder un œil dessus, a rapporté jeudi le Boston Globe.

Étonnamment, Vanessa Kahn, 26 ans, de Peabody, effectuant sa première plongée en mer en eau libre, a repéré le téléphone dans l’eau à environ 25 pieds (7,6 mètres) de profondeur.

“Le boîtier étanche rose vif sortait comme un pouce endolori… c’était comme presque soigneusement placé dans un lit d’algues vertes”, a déclaré Kahn. Elle agita le téléphone dans l’eau et l’écran brillait. Elle est revenue à la surface, a allumé l’appareil photo et a pris un selfie, puis a agité le téléphone en signe de triomphe à Hernandez debout sur la plage.

“Son visage s’est illuminé”, a-t-elle déclaré. “Je pouvais dire qu’elle était tellement excitée.”

Assez excité pour donner à Kahn une récompense de 300 $.

The Associated Press