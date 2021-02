Paddington 3 a confirmé – mais qui suivra Hugh Grant en tant que méchant? | Actualités Ents & Arts

Malgré le blocage au Royaume-Uni, les cinéphiles ont quelque chose à applaudir après qu’il a été révélé qu’il y aurait un nouveau film de Paddington.

Studiocanal a confirmé que le travail avait commencé sur un troisième film de la série à succès.

Les deux films précédents ont connu un énorme succès lors de leur sortie en 2014 et 2017, la suite devenant le film le mieux évalué sur le site d’agrégation Rotten Tomatoes avec un score de 100%.

Image:

Hugh Grant (L), Sally Hawkins et Hugh Bonneville lors de la première de Paddington 2 à Los Angeles en 2018



Cela pourrait être en partie dû au tour de star de Hugh Grant en tant que méchant acteur échoué Phoenix Buchanan.

Grant a joué aux côtés de Sally Hawkins, Hugh Bonneville et Ben Whishaw qui ont tous repris leurs rôles du premier film à succès qui a coûté 282 millions de dollars (203 millions de livres sterling) au box-office.

Nicole Kidman a endossé le rôle d’une taxidermiste diabolique qui veut ajouter Paddington à sa collection dans le premier film.

On ne sait pas qui reviendra au casting pour le troisième film mais un nouveau méchant sera sans aucun doute nécessaire.

Studiocanal a déclaré à Variety: « Nous pouvons confirmer que Studiocanal travaille très dur sur le film 3 avec le plus grand savoir-faire et le plus grand soin – comme pour les films 1 et 2. »

Variety a également rapporté que la semaine dernière dans une interview à l’émission The Zoe Ball Breakfast Show de BBC Radio 2, Bonneville a déclaré qu’il y avait une « impulsion en avant » sur le projet, et qu’il était « quelque part à l’horizon ».

Le scénariste-réalisateur Paul King a dirigé les deux premiers films et a déjà déclaré qu’il ne dirigerait pas le troisième film mais qu’il serait toujours impliqué.

Colin Firth devait à l’origine exprimer la voix de l’ours amoureux de la marmelade, mais il a tiré sa révérence dans un «découplage conscient» et a été remplacé par Whishaw tard dans le projet.

Paddington Bear a été créé par Michael Bond et nommé d’après la gare de Londres où il a été trouvé.

Il est apparu pour la première fois en 1958 dans le livre A Bear Called Paddington, qui raconte comment il a été expulsé du Pérou le plus sombre et s’est rendu en Grande-Bretagne où il a été adopté par la famille Brown.

Bond est décédé en 2017 et le deuxième film lui était dédié.