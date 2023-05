PacWest, Disney, Robinhood et plus

Un logo gonflable Disney + est photographié lors d’un événement de presse avant le lancement d’un service de streaming au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à l’Opéra de Dubaï à Dubaï, Émirats arabes unis, le 7 juin 2022.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche.

PacWest – Les actions ont plongé de 20% après que l’action de la banque régionale a déclaré que les dépôts avaient chuté de 9,5% pour la semaine terminée le 5 mai. Si nécessaire, PacWest a déclaré avoir accès à 15 milliards de dollars de liquidités disponibles. Les actions des autres banques régionales ont baissé à la suite des nouvelles, avec Western Alliance et First Horizon en baisse de 7,3 % et 3,2 %, respectivement.

Disney — Le stock de médias a chuté de plus de 5 %. Disney a enregistré une baisse du nombre d’abonnés au streaming alors même que les pertes de l’entreprise s’amélioraient. La société a également déclaré des revenus et des bénéfices qui étaient à peu près conformes aux attentes de Wall Street.

Robin des Bois – Les actions ont grimpé de plus de 4% après que le courtage de détail a annoncé une augmentation de ses revenus, avec 441 millions de dollars au premier trimestre contre des estimations d’analystes de 425 millions de dollars, selon Refinitiv. Robinhood a également enregistré une croissance du nombre d’utilisateurs mensuels, qui a atteint 11,8 millions.

Logiciel d’unité – Les actions ont augmenté de plus de 9% après que le développeur de logiciels de jeux vidéo a dépassé les attentes de revenus pour le dernier trimestre et relevé ses perspectives de revenus pour l’année entière.

Sonos – Les actions ont perdu près de 24% après que le fabricant de systèmes audio domestiques a rapporté une perte plus importante que prévu pour le dernier trimestre et réduit ses perspectives pour le second semestre de l’exercice 2023 dans un environnement de demande en ralentissement.

Tapisserie — Tapestry a bondi de 10 % après avoir dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre. La société américaine de mode de luxe derrière Coach et Kate Spade a déclaré un bénéfice ajusté de 78 cents par action, dépassant les estimations consensuelles de 60 cents par action, selon FactSet. Il a enregistré des revenus de 1,51 milliard de dollars, ce qui était supérieur aux appels de 1,44 milliard de dollars. En outre, Tapestry a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année, qui étaient également meilleures que ce que les analystes attendaient.

AppLovin – Les actions ont grimpé de plus de 16% dans les échanges avant commercialisation après le chiffre d’affaires du premier trimestre de la société et les prévisions du deuxième trimestre après la cloche de mercredi. Les revenus se sont élevés à 715,4 millions de dollars, contre les 694,8 millions de dollars attendus des analystes interrogés par StreetAccount. AppLovin a guidé entre 710 et 730 millions de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant les 695,7 millions de dollars attendus.

Au-delà de la viande — Les actions du fabricant de viande alternative ont chuté de plus de 2 % même après le rapport trimestriel meilleur que prévu de la société. Beyond Meat a enregistré une perte de 92 cents par action et 92,2 millions de dollars de revenus. Les analystes avaient anticipé une perte de 1,01 dollar par action sur des revenus de 90,8 millions de dollars, selon Refinitiv.

JD.com – Les actions du géant chinois du commerce électronique ont progressé de plus de 3 % après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus plus élevés que prévu pour le premier trimestre de l’année, selon FactSet. JD a également annoncé quelques changements de direction : le PDG Lei Xu démissionne et sera remplacé par le directeur financier Sandy Ran Xu.

Alcoa – Les actions d’Alcoa ont gagné 1,4% avant la cloche, le Credit Suisse ayant amélioré le producteur d’aluminium pour surperformer. Les analystes ont cité une reprise des prix de l’aluminium et un dépassement des problèmes opérationnels d’Alcoa comme raison de la mise à niveau.

Norfolk Sud — Le titre des transports a augmenté de près de 2 % dans les échanges avant commercialisation, JPMorgan ayant mis à niveau les actions pour les surpondérer. La société de Wall Street a noté que les actions de Norfolk Southern se négocient à un prix inférieur à certains pairs et que les opérations devraient s’améliorer à mesure que la société dépasse ses récents problèmes de déraillement.

