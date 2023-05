PACW, BRK, AAL, AMC et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands pas dans le commerce avant commercialisation :

PacWest – La banque régionale a bondi de 39% dans les échanges avant commercialisation, ajoutant à son gain de près de 82% vendredi. PacWest a déclaré que son activité était « fondamentalement saine » et a réduit son dividende de seulement 1 cent par action. Alliance occidentale gagné environ 11 % tandis que Zions Bancorp ajouté près de 6 %.

Pétrole occidental – Le stock d’énergie a chuté de moins de 1% en pré-commercialisation après que Warren Buffett a déclaré que Berkshire Hathaway ne prévoyait pas de prendre le contrôle total du géant pétrolier. L' »Oracle d’Omaha » a amassé une participation de 23,5 %, tout en recevant l’approbation d’acheter jusqu’à 50 % de la société.

Berkshire Hathaway – Les actions B du conglomérat ont augmenté de 1,4% en précommercialisation après que la société de Buffett a annoncé une augmentation de 12,6% de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre. Cette solide performance a été tirée par un rebond de l’activité d’assurance du conglomérat. Le bénéfice global a également fortement augmenté grâce en partie aux gains de son portefeuille d’actions, mené par Pomme .

Estee Lauder – Les actions ont bondi de 4,2% dans les échanges avant commercialisation après un rapport de dimanche du New York Post que l’investisseur activiste Nelson Peltz envisageait un « possible remaniement » de la société de produits de beauté. La campagne ciblerait le PDG Fabrizio Freda.

AMC — AMC a glissé de 3 % en précommercialisation après la chaîne de cinéma a déclaré avoir conclu un accord pour régler un recours collectif d’actionnaires contre la conversion d’unités d’actions privilégiées d’AMC en actions ordinaires de la société, ainsi qu’un regroupement d’actions. Les investisseurs ont approuvé la décision en mars.

Compagnies aériennes américaines – Les actions ont gagné environ 3% dans les échanges avant commercialisation lundi après que JPMorgan a mis à niveau le titre de neutre à surpondéré. L’analyste Jamie Baker a souligné la valorisation attrayante de la société et a déclaré que les « 3 grandes » compagnies aériennes, qui englobent les compagnies américaines, Delta et Uni s’éloignent du champ plus large des prestataires.

Aliments Tyson – Les actions de la société de production alimentaire ont chuté de 9% après que Tyson a réduit ses perspectives de ventes annuelles et a enregistré une perte inattendue pour son dernier trimestre, selon FactSet. Il a également mis en garde contre une baisse de 4 % par rapport à l’année précédente de la production nationale de bœuf et de porc plat.

Viatris – Les actions ont gagné 2,4 % après que le titre de la santé ait dépassé les attentes en matière de bénéfices et réaffirmé les prévisions pour l’année entière, malgré une baisse des revenus. Viatris a enregistré un bénéfice net ajusté de 932,9 millions de dollars pour le premier trimestre, devant l’estimation consensuelle de 835,8 millions de dollars des analystes interrogés par FactSet. Le chiffre d’affaires s’est établi à 3,72 milliards de dollars contre une prévision de 3,8 milliards de dollars.

Fortinet – La société de cybersécurité a ajouté 3,3% après avoir été mise à niveau pour acheter de neutre par Bank of America. La firme de Wall Street a cité la solide exécution de Fortinet et la forte demande sous-jacente.

— Yun Li, Brian Evans, Alex Harring, Sarah Min et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage.