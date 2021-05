Pacquiao, combattant de l’ultra-retour, mérite des éloges pour son combat contre une livre contre livre invaincue après deux ans d’absence (VIDEO)

Le vétéran de 42 ans a publié l’annonce surprise à ses millions d’adeptes sur ses comptes de médias sociaux vendredi soir, en téléchargeant une affiche se montrant contre le redouté figher Spence, ainsi que les logos des diffuseurs Fox et des promoteurs Premier Boxing Champions.

Après avoir été « aimé » par le compte conjoint des deux sociétés sur Instagram, il semble que l’annonce d’une rencontre à Las Vegas le 21 août soit légitime.

Le « PacMan » a été immédiatement plébiscité par les fans, les autres combattants et les experts du monde de la boxe pour avoir relevé un tel défi.

Manny Pacquiao n’en a tout simplement pas envie! Ultra retour en arrière … Quel guerrier! 🇵🇭🥊🇺🇸 #PacSpence#SpencePac#boxehttps://t.co/dI6ITPme7C – Tom Gray (@Tom_Gray_Boxing) 21 mai 2021

« Pacquiao est vraiment un retour en arrière, combattez n’importe qui, n’importe quand, choquez le monde, la taille n’a pas d’importance, » rayonnait le commentateur de DAZN et ancien champion des poids moyens légers Sergio Mora, répondant avec un « Wow ».

« Manny Pacquiao ne donne tout simplement pas f * ck, » a écrit Tom Gray de Ring Magazine sur Twitter. « Ultra retour en arrière. Quel guerrier. »

« Pacquiao combattant Spence à l’âge de 42 ans est juste une autre raison pour laquelle je vais rouler avec lui jusqu’à ce que les roues tombent, » déclara un parieur, expliquant la raison de l’adulation infligée à l’ancien dirigeant des huit divisions.

Pacquiao combattant Spence à l’âge de 42 ans est juste une autre raison pour laquelle je vais rouler avec lui jusqu’à ce que les roues tombent. – Aris Pina (@PunchZoneAris) 22 mai 2021

En tant que rival générationnel Floyd Mayweather divertit les théâtres de cirque ridicules des frères Paul en rencontrant Logan pour une exposition de huit tours à Miami le 6 juin, Pacquiao refuse de prendre l’argent facile, préférant entrer sur le ring avec l’invaincu Spence.

Quelque 11 ans son cadet avec une puissance de KO dévastatrice, le jamaïcain-américain – né à Long Island mais élevé près de Dallas, au Texas – est largement considéré comme le meilleur combattant livre pour livre, juste derrière Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Un combat avec un autre bagarreur invaincu Terence Crawford est ce que les masses avaient appelé, mais avec les promoteurs Al Haymon et Bob Arum ne parvenant pas à voir les yeux dans les yeux et les combattants se chamaillant sur la scission du sac à main, ce combat, qui pourrait être une plus grande boîte. bureau smash, semble avoir été finalisé à la place.

Beaucoup ne seront pas d’accord avec cela, mais il ne fait aucun doute que sur le plan commercial, Manny Pacquiao-Errol Spence est beaucoup plus grand que Spence-Terence Crawford. Pacquiao est une légende vivante et un nom familier. Monster PPV. #PacquiaoSpence – Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 21 mai 2021

Également en négociation avec le camp de Crawford à un moment donné, Pacquiao avait précédemment confirmé un combat avec la superstar de l’UFC Conor McGregor en septembre dernier.

« Pour le bien de toutes les victimes philippines du Covid-19, le sénateur Manny Pacquiao combattra la superstar de l’UFC Conor McGregor l’année prochaine », une déclaration de son bureau politique lue à l’époque.

« L’énorme partie de ses revenus ira à ceux qui sont touchés dans tout le pays par la pandémie. »

Après que McGregor ait été assommé par Dustin Poirier à l’UFC 257 en janvier, le manager de Pacquiao, Sean Gibbons, a versé de l’eau froide sur le choc croisé en suggérant qu’il avait regardé au-delà du « Diamant ».

« Peut-être qu’il avait le sénateur en tête. Je pense que la demande pour le combat n’est pas là, actuellement, » Déclara Gibbons.

Représentant les deux hommes, Haymon a pu capitaliser sur les échecs d’Arum pour se battre entre Pacquiao et Spence en interne.

La dernière fois que nous avons vu @MannyPacquiao sur le ring était en 2019 quand il a battu Keith Thurman invaincu par décision partagée 🔥 (Maintenant, Pacquiao affrontera un autre champion invaincu à Errol Spence Jr. en août) #PacquiaoSpencepic.twitter.com/5injelZFNa – FOX Sports: PBC (@PBConFOX) 21 mai 2021

Pourtant, certains craignent que ce ne soit la dernière de la légende et le pousse définitivement dans la politique.

Non seulement il y a une différence d’âge à négocier et la qualité du plus jeune adversaire, mais Pacquiao est inactif depuis 2019 et sera absent du sport depuis plus de deux ans au moment où il marche à nouveau sous les lumières vives vers le cercle carré – sans mise au point et directement dedans contre l’un des meilleurs pugilistes de la planète.

Les admirateurs de Manny ne tarderont pas à rappeler aux sceptiques que, lors de sa dernière sortie, Pacquiao a envoyé un parvenu plus jovial pour la grandeur.

Puis faisant son chemin dans le classement livre pour livre aussi, Keith Thurman a pensé qu’il pourrait expédier Pacquiao à la retraite, mais a été surclassé en 12 tours alors que le joueur de 40 ans est devenu le plus vieux champion des poids welters et le premier boxeur à devenir un règle quatre fois à la catégorie de poids en capturant la sangle WBA (Super).

Connu sous le nom de « One Time », Thurman se vantait également d’une menace KO aussi grande que celle de Spence, mais la perte l’a renvoyé dans les montagnes du Tibet, d’où est originaire sa femme, pour réévaluer la vie.

Il n’a pas concouru depuis à titre professionnel, tandis que Pacquiao est de nouveau prêt à affronter l’un des défis les plus difficiles.

À une époque où les meilleurs combats ne sont souvent pas faits à cause de l’ego et de la cupidité et où les fans sont actuellement laissés pour compte, comme l’a dit l’ancien champion du supermiddlewight Caleb Traux: « Nous ne méritons pas Manny Pacquiao. »

Même si d’autres s’inquiètent pour lui, Pacquiao reste aussi intrépide que jamais face à l’adversité, affirmant qu’il est « plus rapide et plus fort » que Spence heures après l’annonce.

« J’adore défier le meilleur », a-t-il déclaré à The Athletic, bien qu’il ait concédé la note de Spence « force » être son dernier.

« Cela fait deux ans que je ne me suis pas battu, » Pacquiao a également souligné.

« [But] Je ne suis pas inquiet pour [ring rust] parce qu’un long licenciement est bon pour moi après avoir été dans la boxe pendant 25 ans avant cela. C’est bon de se reposer. Cela a donné à mon corps une chance de récupérer. «

Faisant référence à la maison de 70000 détenus des Raiders de Las Vegas, Pacquiao a ajouté: « Ils essaient de me faire entrer dans le grand [stadium] là, le nouveau « .

Les promoteurs seront confiants d’une énorme porte Alvarez et Billy Joe Saunders a récemment battu le record de la plus grande foule en salle lors d’un événement de boxe américain, lorsque 73000 passionnés les ont regardés au Cowboys Stadium dans lequel Spence joue habituellement.