Paco Rabanne, créateur de mode innovant de robes en métal, décède à 88 ans

Paco Rabanne, un innovateur du monde de la mode dont les créations dans les années 1960 ont contribué à définir l’ambiance de rébellion et de glamour de l’ère spatiale de la décennie avec des robes métallisées et la combinaison verte moulante portée par Jane Fonda dans le film culte de science-fiction de 1968 “Barbarella”. décédé le 3 février à 88 ans. Puig, la société propriétaire de la maison de couture parisienne de M. Rabanne, a annoncé le décès mais n’a pas fourni de cause. En France, le journal Le Télégramme a cité le maire de Vannes, David Robo, disant que M. Rabanne est décédé à son domicile de Portsall en région Bretagne.

Au fil des décennies, M. Rabanne, d’origine espagnole, a construit une marque mondiale largement connue dans les milieux de la vente au détail de parfums, de parfums pour hommes et de tenues prêtes à l’emploi et, dans le monde de la couture, pour les collections de défilés qui ont expérimenté des couleurs et des matériaux tels que plastiques, papier et même noix de coco.

Il était aussi un excentrique déconcertant, racontant ce qu’il décrivait comme des détails de vies passées remontant à l’Égypte ancienne et, dans les années 1990, donnant des prédictions apocalyptiques selon lesquelles la station spatiale russe Mir s’effondrerait sur Terre et anéantirait Paris en 1999. Cela lui a laissé le sujet de gros titres mordants tels que “Beaming up to Planet Paco”.

Contrairement à ses conceptions audacieuses, il était connu pour son style de vie ascétique de peu de possessions et de périodes de réclusion en France, où il a été emmené garçon avec sa mère à la fin des années 1930 après que son père a été tué pendant la guerre civile espagnole pour s’être opposé à la forces de droite du général Francisco Franco.

“Je n’ai qu’une seule influence, et c’est mon invention de nouveaux tissus”, a-t-il déclaré à l’Independent en 2003. “Ce sera la seule influence que j’ai. Vous savez que je ne suis pas trop préoccupé par mon héritage, mais plutôt par la création pour l’avenir. Ne jamais regarder en arrière sur le passé.

Son influence dans l’élargissement du vocabulaire de la mode dans les années 1960 a été aidée par des admirateurs tels qu’Audrey Hepburn, Ursula Andress, Brigitte Bardot et Françoise Hardy, qui portaient tous ses créations. L’impératrice de la mode Coco Chanel l’appelait “le métallurgiste de la mode” pour ses mini-robes révolutionnaires en aluminium et autres matériaux et ses bijoux maladroits en rhodoïd, un type de plastique.

L’écrivaine de mode et historienne Suzy Menkes a qualifié les créations des années 1960 de M. Rabanne de “bien plus qu’un nouveau look”.

“C’était plutôt une attitude révolutionnaire pour des femmes qui voulaient à la fois se protéger et s’affirmer”, a-t-elle écrit dans un post sur Instagram suite au décès de M. Rabanne.

Son costume chatoyant et moulant pour Fonda dans “Barbarella” est devenu l’une des pièces maîtresses sensuelles du drame futuriste campy.

‘C’est ça !’ », a raconté Fonda en 2015 après avoir vu la conception de M. Rabanne pour le film, qui a été réalisé par son mari, Roger Vadim. «Je suis mieux quand je porte quelque chose de structuré, sans fioritures ni nœuds. Quelque chose qui montrera ma taille et mes fesses, parce que j’ai toujours eu de bonnes fesses.

M. Rabanne a souvent joué le rôle de provocateur de mode autant que d’innovateur de mode.

Une fois, il a demandé à ses mannequins de piste de porter des casques d’astronaute lors d’un défilé de mode. Il a été parmi les premiers à utiliser des modèles de piste noirs et s’est parfois moqué des prétentions de l’industrie avec une honnêteté ludique. Lors de sa première grande exposition en 1966 à Paris, il a appelé la collection de robes en métal “Douze robes inusables en matériaux contemporains”. L’artiste surréaliste Salvador Dalí a salué le spectacle comme l’œuvre d’un autre visionnaire espagnol.

“C’était donc un moment où les femmes sont devenues des guerrières parce qu’elles avaient besoin d’affirmer leur désir d’émancipation, de liberté et de liberté”, a déclaré M. Rabanne. “L’armure était presque nécessaire.”

Il a ajouté: “Peu importe si personne ne peut porter mes robes. Ce sont des déclarations.

Pourtant, il cherchait toujours à étendre son nom. M. Rabanne s’est fait connaître dans les années 1970 pour ses eaux de Cologne, ses sacs à main et son prêt-à-porter qui l’ont rendu familier aux consommateurs des grands magasins du monde entier.

Il a ensuite noué un partenariat avec la maison de couture espagnole Puig, qui possède une gamme d’autres marques dont Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera et Dries Van Noten.

Francisco Rabaneda y Cuervo est né à Pasajes, dans la région basque du nord de l’Espagne, le 18 février 1934. Sa mère était couturière en chef dans la maison de couture du créateur Cristóbal Balenciaga à San Sebastián. Son père, un officier des forces républicaines anti-franquistes, a été exécuté par des loyalistes franquistes après avoir refusé de changer de camp dans la guerre civile.

La famille s’enfuit en France en 1939 et M. Rabanne étudie l’architecture à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il trouve une activité secondaire en vendant des dessins d’idées de mode : modèles de chaussures pour Charles Jourdan, accessoires pour Christian Dior et Yves Saint-Laurent.

Dans un 1997 mémoires, “Journey: From One Life to Another”, M. Rabanne a déclaré que le vol d’Espagne et le fait de regarder la Seconde Guerre mondiale se dérouler depuis la France “ont fait de lui un adulte” bien avant qu’il ne soit adolescent.

En 1959, Women’s Wear Daily publie sept esquisses de robes signées “Franck Rabanne” – un nom qu’il utilise jusqu’à l’adoption de Paco Rabanne en 1965. Dans son premier atelier, il utilise des sièges de vélo réutilisés pour les chaises et développe l’idée d’utiliser des métaux recyclés et d’autres matériaux, comme le papier et les copeaux de bois, pour les robes, en s’inspirant des créations « found-art » de Marcel Duchamp.

« Je suis toujours à la recherche de nouveaux matériaux, non pas pour leurs formes mais pour la façon dont la lumière joue sur eux et leurs textures. Si je suis designer, c’est pour trouver de nouvelles textures », a déclaré M. Rabanne.

En plus de “Barbarella”, les créations de M. Rabanne ont été présentées dans des films tels que “2 ou 3 choses que je sais sur elle” du réalisateur Jean-Luc Godard et la parodie d’espionnage “Casino Royale”, tous deux réalisés en 1967.

Dans le même temps, les particularités de M. Rabanne sont devenues légendaires. À plusieurs reprises, il a affirmé que dans des vies antérieures, il avait connu Jésus et avait assassiné le roi Toutankhamon de l’Égypte ancienne, mieux connu sous le nom de roi Tut. Il a exhorté les gens à quitter Paris avant août 1999, lorsqu’il a déclaré que la station spatiale russe Mir s’écraserait sur la ville et tuerait des milliers de personnes.

Il aimait les koans de style. “La mode annonce l’avenir”, a-t-il déclaré, décrivant sa théorie des coiffures comme des boules de cristal. « Quand les cheveux gonflent, les régimes tombent. Quand les cheveux sont lisses, tout va bien.

En 2005, il a ouvert une exposition de ses dessins qui, selon lui, ont été influencés par l’attentat de 2004 à Beslan, dans la région russe de l’Ossétie du Nord, où des militants islamistes ont tué plus de 300 personnes, dont de nombreux enfants. M. Rabanne a demandé que les profits du spectacle aillent aux familles touchées par l’effusion de sang. Pour les MTV Europe Music Awards 2011, il a conçu une robe en papier portée par Lady Gaga.

L’influence de M. Rabanne est restée un thème récurrent chez les designers. En 2003, Prada a couvert les maillots de bain d’appliques en plastique moulé et Dolce & Gabbana a dévoilé des costumes argentés de style astronaute – tous deux un hommage au travail de M. Rabanne dans les années 1960.

Les informations sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

M. Rabanne se présente comme un outsider dont les créations tentent de bousculer le monde de la mode. Il pouvait cependant faire preuve d’humour à propos de la frontière entre la mode en tant qu’art et la mode en tant que quelque chose de pratique à mettre.

Il a dit à un intervieweur qu’il avait conçu une fois une robe de sirène faite de disques de nacre dans les années 1960 pour un client qui possédait une galerie d’art.