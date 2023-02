Paco Rabanne, célèbre créateur de mode et parfumeur, mort à 88 ans

Paco Rabanne, le créateur espagnol d’origine connue pour ses parfums vendus dans le monde entier et ses vêtements métalliques de l’ère spatiale, est décédé, a annoncé vendredi le groupe propriétaire de sa maison de couture sur son site Internet.

“La Maison Paco Rabanne souhaite rendre hommage à notre créateur et fondateur visionnaire décédé aujourd’hui à l’âge de 88 ans. Parmi les figures de mode les plus marquantes du XXe siècle, son héritage restera”, a déclaré Puig dans un communiqué.

Le journal Le Télégramme en Bretagne a cité le maire de Vannes, David Robo, disant que Rabanne est décédé à son domicile de Portsall, dans le Finistère.

Rabanne se tient avec l’un de ses modèles sur une photo non datée d’un défilé de mode russe à Moscou. (Getty Images)

La maison de couture de Rabanne présente ses collections à Paris et devrait dévoiler les dernières créations de prêt-à-porter de la marque lors de la semaine de la mode du 27 février au 3 mars.

Il était connu comme un designer rebelle dans une carrière qui s’est épanouie avec sa collaboration avec Antonio et Mariano Puig, une entreprise espagnole qui possède désormais également d’autres maisons de design, dont Nina Ricci et Jean Paul Gaultier.

“Paco Rabanne a rendu la transgression magnétique. Qui d’autre pourrait inciter les Parisiennes à la mode [to] réclamer des robes en plastique et en métal ? Qui d’autre que Paco Rabanne pourrait imaginer un parfum appelé Calandre – le mot signifie “gril d’automobile”, vous savez – et en faire une icône de la féminité moderne ?”, indique le communiqué.

Les mannequins présentent des créations pour Rabanne le 12 mars 2001 à Paris dans le cadre des collections de prêt-à-porter automne et hiver de cette année-là. (Jean-Pierre Muller/AFP/Getty Images)

‘Métallurgiste de la mode’

Le parfum Calandre a été lancé en 1969, le premier produit de Puig en Espagne, en France et aux États-Unis, selon le groupe.

Né Francisco Rabaneda y Cuervo en 1934, il fuit le pays basque espagnol à l’âge de cinq ans pendant la guerre civile espagnole, et prend le nom de Paco Rabanne.

Rabanne est montré avec des mannequins affichant sa collection de robes en papier de 1973, le 22 janvier 1973. (Bernard Ferret/Associated Press)

Il a étudié l’architecture à l’Académie des Beaux-Arts de Paris avant de passer à la couture – dans les pas de sa mère, qui était couturière en Espagne – où, a-t-il dit un jour, elle a été emprisonnée à un moment donné pour s’être habillée de façon “scandaleuse”.

Il a commencé sa carrière en dessinant des sacs à main et des chaussures haut de gamme, avant de se lancer dans la mode, en concevant des vêtements et des bijoux avec des matériaux non conventionnels tels que le métal et le plastique. Sa première maison de couture a ouvert ses portes au milieu des années 1960.

Dans la première collection à son nom, il présente « 12 importables habillés de matières contemporaines ». Ses tenues innovantes étaient faites de divers types de métal, y compris sa célèbre utilisation du courrier, mieux associée aux chevaliers médiévaux.

Coco Chanel aurait appelé Rabanne “le métallurgiste de la mode”.

“Mes collègues me disent que je ne suis pas un couturier, mais un artisan et c’est vrai que je suis un artisan. … Je travaille de mes mains”, a-t-il déclaré dans une interview dans les années 1970.

Paco Rabanne, le créateur de mode espagnol qui a créé des costumes pour Audrey Hepburn dans DEUX POUR LA ROUTE (1967) et pour Jane Fonda dans BARBARELLA (1968), est décédé à 88 ans.@BBCBreaking — https://t.co/N9R0Bc4Czp pic.twitter.com/3sG3c7RgLc —@CriterionDaily

Dans une interview donnée alors qu’il avait 43 ans et maintenant détenue à l’Institut national de l’audiovisuel de France, Rabanne a expliqué sa philosophie radicale de la mode.

“Je pense que la mode est prophétique. La mode annonce l’avenir”, a-t-il déclaré, ajoutant que les femmes étaient les précurseurs de ce qui se profile à l’horizon.

“Quand les cheveux gonflent, les régimes tombent”, a déclaré Rabanne. “Quand les cheveux sont lisses, tout va bien.”