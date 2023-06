Packers WR Romeo Doubs: Jordan Love n’est pas abandonné par Aaron Rodgers

L’un des scénarios brûlants de l’intersaison de la NFL a été de savoir comment les Packers de Green Bay s’en sortiront avec Jordan Love sous le centre au lieu du quart-arrière de longue date de la franchise Aaron Rodgers.

Roméo Doubs, l’un des joueurs qui captera les passes de Love cet automne, croit fermement au potentiel du jeune signaleur. Doubs a expliqué qu’il ne pensait pas que Love serait un abandon de Rodgers dans une récente interview avec Spectrum News 1 Wisconsin.

« Je pense que Jordan peut le faire », a déclaré Doubs. « Je pense que Jordan est un très bon quart-arrière. … Aaron était un très bon quart-arrière, mais je pense que Jordan peut faire exactement la même chose.

« Je ne vois pas vraiment quelle est la grande différence. »

Les Packers ont échangé pour sélectionner Love avec le choix n ° 26 lors du repêchage de la NFL 2020. Il a 10 matchs à son actif, ne faisant qu’un seul départ contre Kansas City en 2021.

Green Bay a échangé Rodgers, un MVP du Super Bowl, quatre fois MVP de la NFL et 10 fois Pro Bowler, aux Jets de New York en avril, avançant avec Love comme quart-arrière. Les receveurs larges Allen Lazard et Randall Cobb ont suivi Rodgers de Green Bay à New York, tandis que l’ailier serré Robert Tonyan a signé avec Chicago.

Les Packers ont utilisé le repêchage de 2023 pour constituer leur corps de passeurs. Ils ont sélectionné l’ailier rapproché Luke Musgrave (État de l’Oregon) au n ° 42, le large Jayden Reed (État du Michigan) au n ° 50 et l’ailier serré Tyler Kraft (État du Dakota du Sud) au n ° 78.

Green Bay a sélectionné Doubs avec le choix n ° 132 lors du repêchage de 2022 du Nevada, et il a montré sa capacité à être une option fiable dans le jeu des passes au cours de sa saison recrue. Le joueur de 23 ans a totalisé 42 réceptions pour 425 verges et trois touchés en 13 matchs. Il a raté quatre matchs en raison d’une blessure à la cheville.

Malgré les nouveaux – et jeunes – visages dans le bâtiment, Doubs s’attend à ce que les Packers continuent de progresser.

« Je vois une progression », a ajouté Doubs. « Je le vois monter. Je ne vois pas les Packers baisser. Je me concentre uniquement sur notre salle et notre équipe dans cette organisation. Cette organisation est historique, et elle ne fait que gagner. C’est tout.

« Quand vous entendez Green Bay, ce n’est pas perdre. C’est seulement gagner. »

Green Bay a commencé la saison dernière 4-8 avant de remporter quatre matchs consécutifs avant de perdre contre Detroit lors de la semaine 18 et de manquer les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018.

